Pellegrini Komáromban: a Jó szó – Dobré slovo verseny hidat képez kultúrák és nemzetek között

Május 14-én, csütörtökön Komáromba látogatott Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök, aki a Jó szó – Dobré slovo elnevezésű szlovák nyelvű vers- és prózamondó verseny országos és nemzetközi fordulójának ünnepélyes megnyitóján vett részt. Az államfő a verseny fővédnökeként érkezett a rangos kulturális és irodalmi seregszemlére, amelynek – immár hagyományosan – a komáromi Selye János Gimnázium díszterme és aulája adott otthont.

A rendezvény ünnepélyes megnyitóján az államfő mellett jelen volt Nyitra megye elnöke, Branislav Becík, Erik Vlček parlamenti képviselő, valamint Komárom város polgármestere, Keszegh Béla is.

A rendezvény ünnepélyes megnyitóján Andruskó Imre, a házigazda Selye János Gimnázium igazgatója, Nyitra megyei képviselő köszöntötte a jelenlévőket. Ünnepi köszöntőjét mind szlovák, mind pedig magyar nyelven is elmondta. Az iskolaigazgató elsőként a megjelent díszvendégeket köszöntötte.

Kiemelt figyelemmel és tisztelettel köszöntötte Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnököt, a verseny fővédnökét. Andruskó Imre köszönetet mondott az államfőnek azért, hogy fővédnökként továbbra is támogatja a rendezvényt, és személyes jelenlétével is megtisztelte a verseny ünnepélyes megnyitóját.

Az iskolaigazgató beszédében felidézte, hogy

a Jó szó – Dobré slovo verseny a komáromi gimnázium falai között született meg, s azóta is azt a küldetést szolgálja, hogy erősítse a magyar fiatalok kapcsolatát a szlovák kultúrával, irodalommal és az anyanyelvi értékekkel, valamint, hogy fejlessze a diákok nyelvi és kommunikációs készségeit.

Andruskó Imre hangsúlyozta: a rendezvény egyfajta kulturális hídként szolgál, amely a Duna két partján élő nemzeteket köti össze az irodalom és az élő szó erején keresztül.

A diákokhoz szólva a neves francia gondolkodó és szerző, Voltaire egyik gondolatát idézte, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy a mai világban az érvényesülés egyik legfontosabb feltétele a tudás hiteles és bátor közvetítése. Napjainkban a siker egyik kulcsa az, ha az ember képes bátran és hitelesen megszólalni arról, amit tud és képvisel – húzta alá, majd zárásként a versenyzőknek sok sikert és élményekben gazdag komáromi tartózkodást kívánt, míg a zsűri tagjainak kitartást és eredményes munkát a megmérettetés során.

Az iskolaigazgató után Peter Pellegrini köztársasági elnök mondta el a köszöntőjét. Ünnepi beszéde kezdetén hangsúlyozta, hogy mindig örömmel tér vissza Komáromba, ahol – mint fogalmazott – látogatásai során mindig barátságos, együttműködő légkör fogadja.

Az államfő kiemelte:

A város a szlovákok és magyarok békés együttélésének egyik legszebb példája, amely szerinte a jövőben más régiók számára is irányadó lehet a nemzetek közötti kapcsolatok erősítésében.

Hangsúlyozta, hogy a szlovákiai magyar diákok számára különösen fontos az anyanyelv magas szintű ismerete, ugyanakkor a szlovák nyelv elsajátítása is meghatározó szerepet játszik abban, hogy később Szlovákia bármely pontján továbbtanulhassanak és boldogulhassanak.

Peter Pellegrini méltatta a Jó szó – Dobré slovo verseny küldetését, amely – mint mondta – nem pusztán nyelvoktatási kezdeményezés, hanem az irodalom, a kultúra és a művészet eszközein keresztül alakít ki pozitív kapcsolatot a fiatalokban a szlovák nyelv és kultúra iránt.

Hozzátette:

Egy nyelvet nem lehet elszakítani attól a kulturális és történelmi közegtől, amelyből táplálkozik, ezért különösen fontosnak nevezte, hogy a diákok a szlovák irodalom klasszikusait és kortárs alkotóit is megismerhessék.

Az államfő külön is kitért a verseny címére, a Dobré slovo elnevezésre is, amely Ján Kollár egyik ismert versére utal, s nagyra értékelte, hogy az ünnepélyes megnyitón a költemény szlovák és magyar nyelven egyaránt elhangzott.

Beszédében megjegyezte azt is, hogy a verseny az elmúlt évtizedek során túlnőtt a régió keretein, és mára országos, illetve nemzetközi jelentőségű eseménnyé vált, amelyen magyarországi és erdélyi intézmények diákjai is részt vesznek.

Mint fogalmazott, a kétnyelvűség és az interkulturális nyitottság ma már nemcsak érték, hanem komoly előny is az európai közösségben való boldogulás szempontjából.

A köztársasági elnök

köszönetet mondott a szervezőknek és a pedagógusoknak azért a munkáért, amellyel egyszerre erősítik a fiatalokban az anyanyelv, valamint a szlovák nyelv és kultúra iránti tiszteletet és szeretetet.

Zárásként a versenyzőkhöz fordulva sok sikert kívánt a fellépésekhez, arra biztatva őket, hogy bátran, szívből és a szövegek iránti valódi kötődéssel álljanak a közönség elé, míg a komáromi gimnázium közösségének elismerését fejezte ki az intézmény magas színvonalú oktatási és tehetséggondozó munkájáért.

A köztársasági elnök ünnepi köszöntőjét követően a jelenlévők igényesen összeállított kulturális műsor részesei lehettek, amelyben a Selye János Gimnázium diákjai színvonalas előadásokkal, szavalatokkal és művészeti produkciókkal léptek közönség elé, tovább emelve a rendezvény ünnepélyes hangulatát.

A műsorszámokat követően a verseny résztvevői, a felkészítő pedagógusok, valamint a szülők és kísérők személyesen is köszönthették Peter Pellegrini államfőt, akivel közös fényképek is készültek a komáromi esemény emlékezetes pillanataiként.

A Jó szó – Dobré slovo verseny évek óta a szlovák nyelvű vers- és prózamondás egyik meghatározó felvidéki fóruma. Az ünnepélyes megnyitón elhangzott felszólalások egyaránt kiemelték az élő szó erejének, a kulturális párbeszédnek és a fiatal generációk nyelvi-kulturális nevelésének jelentőségét.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma