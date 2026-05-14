Szlovákiában eddig nem igazolták laboratóriumilag az Andok-vírus előfordulását

Az Andok-vírus, amely a hantavírusok csoportjából egyedüliként emberről emberre is terjed, Európában, így Szlovákiában sem fordul elő. Európában ráadásul nem élnek olyan rágcsálók, amelyek képesek lennének továbbterjeszteni ezt a vírust. Az Andok-vírus előfordulását Szlovákiában eddig laboratóriumilag nem igazolták. Ezt a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) közölte honlapján az Atlanti-óceánon közlekedő egyik tengerjáró hajón nemrég előfordult hantavírusos megbetegedésekkel kapcsolatban.

A hantavírusok RNS-vírusok, amelyeket rágcsálók terjesztenek. Minden hantavírus jellemzően egy konkrét rágcsálófajhoz kötődik, amelynél hosszú távú fertőzést okoz anélkül, hogy látható megbetegedést váltana ki. „Az emberek rendszerint fertőzött rágcsálókkal, illetve azok vizeletével, ürülékével vagy nyálával való érintkezés során fertőződnek meg. Ritkán a vírus rágcsáló harapása vagy karmolása útján is terjedhet.

A hantavírusok rágcsálóról emberre terjedhetnek”

– ismertette a hivatal.

Az egyetlen ismert hantavírus, amelynél dokumentálták az emberről emberre történő korlátozott terjedést, az Andok-vírus. Ez Dél-Amerikában fordul elő, elsősorban Argentínában és Chilében. „Az emberről emberre történő fertőzés a fertőzött személy testnedveivel való érintkezés során következik be. Emellett

a vírus terjedhet rágcsálók váladékaival való érintkezés, illetve azokkal szennyezett felületek útján is”

– tette hozzá a Közegészségügyi Hivatal.

Az Andok-vírussal kapcsolatos, tengerjáró hajón regisztrált esetek kapcsán az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ, az ECDC jelezte: a vírus hosszú lappangási ideje miatt előfordulhat, hogy az utasok között további eseteket azonosítanak. A vírus széles körű terjedésére azonban, amilyen például a COVID-19-járvány idején volt tapasztalható, nem számítanak. A fertőzéshez ugyanis nagyon szoros kontaktus szükséges a fertőzött személlyel, gyakran hosszabb időn át és zárt térben.

Szlovákia területén a tisztiorvosok európai hantavírusfajokat és hantavírus-fertőzéseket tartanak nyilván, amelyek leggyakrabban a veseszindrómával járó vérzéses láz enyhébb formájaként jelentkeznek.

„Ezt a betegséget a Puumala-vírus okozza, amely a hantavírus-fertőzések egyik leggyakoribb kórokozója Közép- és Észak-Európában. Ennek a vírusnak az emberek közötti terjedését eddig nem dokumentálták” – tudatta a Közegészségügyi Hivatal, hozzátéve, hogy Szlovákiában évente néhány tucatnyi megbetegedést jelentenek.

A hazai körülmények között az ember elsősorban olyan helyeken fertőződhet meg hantavírussal, ahol rágcsálók vagy azok ürüléke találhatók. A rágcsálók a vírust vizeletükkel, székletükkel és nyálukkal ürítik. Az ember ezekkel érintkezve, illetve a rágcsálók váladékaival szennyezett aeroszol vagy por belélegzésével fertőződhet meg. „Ritkábban harapás útján következik be a fertőzés, a behatolási kapunak leggyakrabban a légutak számítanak” – egészítették ki.

Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO május elején számolt be hantavírus-fertőzés kitöréséről az Atlanti-óceánon közlekedő MV Hondius tengerjáró hajón. Eddig több fertőzéses esetet és három halálesetet igazoltak. Az utasok és a személyzet között nem voltak szlovák állampolgárok, a Közegészségügyi Hivatal pedig nem tart nyilván olyan szlovák személyt sem, aki kapcsolatba került volna az utasokkal.

SZE/Felvidék.ma/TASR