Tétlenséggel vádolja az ellenzék a szlovák kormányt a kárpátaljai orosz támadás kapcsán

Tétlenséggel vádolják az ellenzéki pártok a kormányt a kárpátaljai orosz támadás kapcsán, melyet a szlovák határ közvetlen közelében hajtottak végre. Szerintük a támadás Szlovákia lakosságára is fenyegetést jelent.

„Felszólítom Robert Ficót, hogy azonnal álljon ki Szlovákia érdekei és biztonsága mellett. Magyarország berendelte az orosz nagykövetet, Szlovákia hallgat. A kormányfő hallgat. A külügyminisztérium szintén hallgat” – jelentette ki Michal Šimečka, a PS elnöke. Hozzátette, a szlovák határ közelében végrehajtott támadásra alig pár nappal Robert Fico (Smer-SD) moszkvai útja után került sor, ahol állítólag átadott valamiféle üzenetet Vlagyimir Putyin orosz elnöknek.

Roman Mikulec (Slovensko – Za ľudí) képviselő, volt belügyminiszter figyelmeztetett, még soha nem hajtottak végre orosz támadást ennyire közel a szlovák határhoz.

„Drónok támadták Ungvárt, ami közvetlenül a szlovák határ mellett fekszik. Nagyon kevés kell ahhoz, hogy az ilyen drónok berepüljenek a mi légterünkbe és kelet-szlovákiai városokat és falvakat fenyegessenek” – jelentette ki. Bírálta Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminisztert is, mert ahelyett, hogy a biztonsági helyzettel foglalkozna, politikai kampányt csinál. A mozgalom felszólította Peter Pellegrini államfőt, hogy a fegyveres erők főparancsnokaként cselekedjen.

Az SaS kijelentette, Oroszország ezekkel a támadásokkal nemcsak a kárpátaljai szlovák kisebbséget veszélyezteti, hanem Szlovákia területét is, ezért határozott tiltakozást követel a kormánytól.

Milan Majerský, a KDH elnöke szerint érthető, hogy Kelet-Szlovákiában félnek az emberek, és bizonytalanságban hagyták őket. „Mit csinál a kormány? Miért nem ült össze azonnal az ország biztonsági tanácsa? Hol van a kormányfő és a védelmi miniszter? Egy hét sem telt el azóta, hogy Robert Fico Putyin előtt hajlongott, és elért a határunkhoz a háború” – tette közzé a közösségi médiában.

A 2022-ben indított Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta szerdán érte a legnagyobb támadás Kárpátalját. Az ukrán hadsereg közlése szerint 11 pilóta nélküli Sáhid és Geran drón érte el Kárpátalja légterét. Ezek többségét az ukrán légierő megsemmisítette, az értesülések szerint alig 50 kilométerre a szlovák határtól észlelte azokat.

A támadást követően Szlovákia biztonsági okokból lezárta az összes határátkelőjét Ukrajnával.

