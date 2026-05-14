Ursula von der Leyen: az Európai Unió továbbra is erősíti Ukrajnát

Miközben Oroszország nyíltan csúfot űz a diplomáciai erőfeszítésekből, az Európai Unió továbbra is erősíti Ukrajnát – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke csütörtökön.

Ursula von der Leyen a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Oroszország egyik leghosszabb és legkíméletlenebb dróntámadásának nevezte, hogy csütörtökön nagyszabású orosz támadás érte Kijevet, amelynek következtében öt ember vesztette életét, köztük egy gyermek is, és mintegy negyvenen megsebesültek.

Hangsúlyozta: „egy újabb halálos és pusztító éjszaka”, melynek során Oroszország civileket vett célba válogatás nélkül. Közölte, hogy

az EU véglegesíti az Ukrajna megsegítésére szánt hatmilliárd euró értékű dróntámogatási csomagot, és egyre szigorúbb szankciókkal tartja fenn a nyomást Oroszország hadigazdaságára.

Az ukrán energetikai minisztérium közlése szerint Oroszország egy nap alatt az egyik legnagyobb kombinált támadását hajtotta végre Ukrajna ellen. Az energetikai infrastruktúra elleni támadások következtében a fogyasztók egy része Kijevben áram nélkül maradt, valamint az ország csaknem felében, a volinyi, dnyipropetrovszki, donyecki, zaporizzsjai, kijevi, lvivi, poltavai, szumi, harkivi, csernyihivi és hmelnickiji területeken szünetel az áramszolgáltatás.

