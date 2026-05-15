Fico nyugtalanságát fejezte ki az ukrán–szlovák határnál történt orosz támadás miatt

Robert Fico (Fotó: SITA)

Robert Fico nyugtalanságát fejezte ki az ukrán–szlovák határ közelében napokban végrehajtott orosz dróntámadás miatt. Erről pénteken beszélt Nyitrabányán tartott sajtótájékoztatóján.

Hozzátette,

jó lenne, ha minél hamarabb tűzszüneti megállapodás születne.

„Nyugtalanítónak tartom, hogy a szlovák határhoz ennyire közel történnek ilyen támadások” – mondta Fico és hozzáfűzte, ez „túl közel volt, és óvatosnak kell lennünk”.

Szeretné, ha minél hamarabb béke lenne. „De ez nem rajtunk múlik. Ha Európa továbbra is táplálni fogja a háborút, akkor nagyon sokáig elhúzódik” – szögezte le a kormányfő.

Arra az újságírói kérdésre, hogy a dróntámadások után miért nem hívta össze az ország biztonsági tanácsát, azt válaszolta, nincs szüksége ilyesfajta gesztusokra, és nem kell automatikusan összehívnia a tanácsot. „Ha fenyegetettségi helyzet állna elő, összehívnám a szlovák biztonsági tanácsot, ennek a részemről semmi akadálya” – jelentette ki.

Azt is megjegyezte, továbbra is egyeztetnek a szlovák és az ukrán kormány együttes ülésének lehetséges időpontjáról.

A kormányfő Fico Friedrich Merz kancellár visszamondott szlovákiai látogatására is kitért. Azt mondta, a kancellárnak május 30-án magánjellegű programja lett volna Pozsonyban, ezt kihasználva szeretett volna munkamegbeszélést tartani vele május 29-én, de hivatalos látogatásról nem volt szó. „Tudomásul veszem, hogy megváltozott a programja, majd máskor találkozunk” – mondta, hozzátéve, nem kellene ebből szenzációt csinálni.

TASR/Felvidék.ma

