Ma rajtol a svájci jégkorong-világbajnokság – újra az elitben bizonyíthat a magyar válogatott

Ma, május 15-én kezdetét veszi a svájci rendezésű „A” csoportos jégkorong-világbajnokság, amelyen ismét ott lesz a magyar férfiválogatott is. A nemzeti csapat a tavalyi történelmi bennmaradással vívta ki helyét a világ élvonalában, az idei torna azonban várhatóan még keményebb kihívás elé állítja Majoross Gergely együttesét. A magyarok Zürichben lépnek jégre, és május 16-án, szombaton Finnország ellen kezdik meg szereplésüket.

Hosszú és nehéz felkészülés előzte meg a tornát

A magyar válogatott hétfőn utazott el Svájcba, ahol szerdán Kanada ellen játszotta utolsó felkészülési mérkőzését Neuchâtelben. A találkozó 3–1-es kanadai sikerrel zárult, ugyanakkor a szakmai stáb számára fontos visszajelzéseket adott a világbajnokság előtti utolsó teszten.

Immár sorozatban negyedik éve találkozott egymással a magyar és a kanadai válogatott a felkészülési időszakban. Az előző három alkalommal Budapesten csaptak össze a felek, ezúttal azonban Kanada kérte, hogy Svájcban zárhassa le a vb előtti programját a magyar csapat ellen.

Majoross Gergely együttese összesen tíz felkészülési mérkőzést játszott a világbajnokság előtt. A mérleg ugyan nem alakult kedvezően – kilenc vereség mellett egy hosszabbításos győzelem született –, ám a válogatott több alkalommal is a világ élvonalába tartozó ellenfelekkel mérhette össze erejét, ami értékes tapasztalatot jelenthet az elitmezőnyben.

Erős csoport vár a magyarokra Zürichben

A magyar válogatott az „A” csoportban szerepel majd, ahol rendkívül nehéz ellenfelek várnak rá. A nyitómérkőzésen Finnország ellen kezdenek, ezt követően pedig Ausztria, Nagy-Britannia, Németország, Svájc, az Egyesült Államok és Lettország lesz az ellenfél.

Az előzetes erőviszonyok alapján a bennmaradásért várhatóan elsősorban a magyar és a brit válogatott vívhat kiélezett harcot. Az elit-világbajnokság lebonyolítása szerint a nyolccsapatos csoport utolsó helyezettje kiesik, és jövőre a divízió I/A-ban szerepel majd.

A legjobb négy együttes a negyeddöntőbe jut. Külön érdekesség, hogy a német válogatott a következő világbajnokság egyik házigazdája lesz, így a csapat semmiképp sem búcsúzhat a tornától.

Kialakult a végleges vb-keret

A világbajnokság kezdete előtt eldőlt a magyar keret végleges összetétele is. Az utolsó szűkítés során Nagy Krisztián maradt ki a benevezett játékosok közül, ugyanakkor továbbra is a küldöttséggel marad Svájcban.

A szakmai stáb végül három kapussal, nyolc hátvéddel és tizennégy csatárral vág neki a tornának.

A tavalyi bennmaradást kiharcoló keretből tizenöt játékos maradt meg, ugyanakkor öt vb-újonc is helyet kapott a csapatban: Csollák Márkó, Hegedüs Levente, Nemes Márton, Ravasz Csanád és Sárpátki Tamás közül többen most mutatkozhatnak be először a világ elitjében.

A magyar válogatott programja a világbajnokságon:

Május 16., szombat: MAGYARORSZÁG–Finnország – 16.20

Május 17., vasárnap: MAGYARORSZÁG–Ausztria – 16.20

Május 19., kedd: MAGYARORSZÁG–Nagy-Britannia – 20.20

Május 22., péntek: MAGYARORSZÁG–Németország – 16.20

Május 23., szombat: MAGYARORSZÁG–Svájc – 16.20

Május 25., hétfő: MAGYARORSZÁG–Egyesült Államok – 16.20

Május 26., kedd: MAGYARORSZÁG–Lettország – 12.20

A magyar válogatott világbajnoki kerete:

Kapusok: Bálizs Bence, Hegedüs Levente, Vay Ádám

Hátvédek: Csollák Márkó, Garát Zsombor, Hadobás Zétény, Horváth Milán, Kiss Roland, Ortenszky Tamás, Stipsicz Bence, Tornyai Gábor

Csatárok: Bartalis István, Erdély Csanád, Galló Vilmos, Hári János, Horváth Bence, Nemes Márton, Papp Kristóf, Ravasz Csanád, Sárpátki Tamás, Sebők Balázs, Sofron István, Szongoth Domán, Terbócs István, Vincze Péter

A magyar válogatottra ismét rendkívül nehéz feladat vár az elitmezőnyben, ugyanakkor a tavalyi bennmaradás megmutatta, hogy a csapat képes felvenni a versenyt a legerősebbekkel is. Bízzunk benne, hogy idén is sikerül kiharcolni a bennmaradást a világ élvonalában.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma