Pellegrini szerint a kormányfő elleni merénylet a megosztottság következménye

A Robert Fico miniszterelnök ellen elkövetett merénylet tragikus esemény volt, aminek nincs helye egy demokratikus társadalomban, és a gyűlölet, a társadalomban uralkodó szélsőséges megosztottság következményeire figyelmeztet – jelentette ki pénteken Peter Pellegrini köztársasági elnök a nyitrabányai merénylet második évfordulóján. A TASR hírügynökséget az elnöki hivatal tájékoztatta.

Az államfő úgy fogalmazott, hogy a merénylet példátlan beavatkozás volt az állam demokratikus működésébe. „Pontosan két éve annak, hogy megtámadták a miniszterelnököt. Két éve, hogy egy elégedetlen állampolgár úgy döntött, erőszakkal, fegyverrel oldja meg a politikai helyzettel kapcsolatos elégedetlenségét, és megöli a miniszterelnököt. Ez valami olyasmi, aminek nincs helye egy demokratikus államban, aminek soha nem lett volna szabad megtörténnie Szlovákiában” – mondta az államfő.

Pellegrini a társadalom megnyugtatására szólította fel a politikusokat, a közéleti személyiségeket és az állampolgárokat.

„Felszólítom a politikai, a társadalmi élet és a közélet minden képviselőjét, hogy mielőbb, és jelentősen mérsékeljék a politikai vita hangnemét, ne járuljanak hozzá a társadalom még nagyobb megosztásához és a feszültségkeltéshez” – mondta az államfő.

A közösségi médiában és az online térben is felelősségteljes kommunikációra szólított fel. „Erre kérek mindenkit, aki gyakran vulgáris, sértő véleményeket fogalmaz meg, és fenyeget a médiában, illetve leginkább a közösségi hálón” – fogalmazott.

Az egyre feszültebb légkörben nagyon vékony lehet a határ a verbális és a fizikai támadás között

– figyelmeztetett. „Ilyen feszült helyzetben csak egy apró lépés választ el bennünket attól, hogy ismét egy erőszakos támadás tanúi legyünk” – hangsúlyozta a köztársasági elnök.

Emlékeztetett, hogy politikai pályafutása során mindig a kulturált kommunikációt és az egymás iránti tiszteletet szorgalmazta. „Ezért arra kérek mindenkit, segítsen megnyugtatni a helyzetet, beszéljen az ország problémáiról és jövőjéről, de mindig kulturáltan, tisztességesen vitázzon, és soha ne lépje túl a tisztességes viselkedés határait” – mondta.

Hangot adott annak a meggyőződésnek, hogy csak a felelősségteljes viselkedéssel és a társadalom megnyugtatásával lehet elejét venni annak, hogy hasonló tragikus események történjenek. Hozzátette, szeretné, ha többé nem fordulhatna elő olyasmi, ami két évvel ezelőtt Nyitrabányán megtörtént.

Pénteken volt két éve annak, hogy a nyitrabányai kihelyezett kormányülés után rálőttek a kormányfőre. A merénylő, Juraj Cintula súlyos sérüléseket okozott a miniszterelnöknek. Április végén a Legfelsőbb Bíróság helybenhagyta a rá kiszabott 21 éves börtönbüntetést, és megállapította, hogy a bűncselekményt az állam alkotmányos rendjének felforgatására irányuló szándékkal követte el.

TASR/Felvidék.ma