Vegyél részt több mint 12 kulturális eseményen a vadonatúj Duna Fesztivál Karaván keretében!

Gúta is bekerült a nemzetközi Duna Fesztivál Karaván körforgásába, a Gútai búcsú és vásár, valamint a Hajómalom-fesztivál rendezvényeivel – 2026. május – Új fejezet kezdődik a regionális kulturális turizmusban a Duna Fesztivál Karaván elindításával. Ez az úttörő hálózat Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa fesztiváljait és közösségeit köti össze.

A Duna Fesztivál Karaván a régió fesztiváljait összefogva egy egységes turisztikai narratívát hoz létre, amely a Duna-régió gazdag sokszínűségét ünnepli. A kezdeményezés lehetővé teszi a kulturális és turisztikai szakemberek számára az erőforrások, a tudás és a legjobb gyakorlatok cseréjét, segítve a meglévő rendezvényeket abban, hogy környezetbarátabbá, befogadóbbá és a nemzetközi közönség számára is vonzóbbá váljanak.

Külön hangsúlyt fektetnek arra, hogy a kulturális élmények minden látogató számára hozzáférhetőek legyenek, miközben a fenntartható turisztikai gyakorlatok segítenek megóvni a Duna-régió környezeti és kulturális örökségét. Ezen túlmenően, azáltal, hogy a látogatókat a kevésbé ismert úti célok felfedezésére ösztönzi, a Duna Fesztivál Karaván a „slow tourism” (lassú turizmus) szemléletét népszerűsíti, amely támogatja a helyi gazdaságokat és erősíti a regionális identitást.

„Hisszük, hogy a Duna-régió Európa egyik legizgalmasabb kulturális turisztikai célpontjává válik. A Duna Fesztivál Karaván rendkívüli fesztiválokat, helyi közösségeket és hiteles élményeket kapcsol össze egy közös történetté – arra invitálva az utazókat, hogy lépjenek túl a megszokott látnivalókon, és fedezzék fel azt a kreativitást, örökséget és vendégszeretetet, amely ezt a régiót egyedivé teszi”

– mondta Urška Dolinar, a projekt vezető partnerének, az Iskriva (Helyi Potenciálok Fejlesztéséért Felelős Intézet) igazgatója.

A kezdeményezés végső célja, hogy a Duna-régiót a fesztiválturizmus vezető célpontjaként pozicionálja, jelentősen növelve a nemzetközi látogatók számát, és példaként mutatva be a régiót az inkluzív és fenntartható kulturális fejlődés területén.

Az elkövetkező hónapokban 9 országban 12 fesztivál valósul meg, több mint 60 000 embert megszólítva. Minden esemény más-más hangsúlyt kap, lehetővé téve a látogatók számára a régió gazdag sokszínűségének megtapasztalását. Az első fesztivál, az „Őseink hagyományai”, amely a múlt hónapban került megrendezésre Horvátországban, már hatalmas sikert aratott, és olyan közönséget vonzott, amelynek körében a Horvát Köztársaság elnöke is tiszteletét tette.

Közelgő fesztiválok 2026-ban

A Duna Fesztivál Karaván bemutatkozó programja változatos kulturális eseményeket kínál a régióban:

Nyílt nap a Bánffy-kastélyban – Bonchida, Románia | május 17. Ingyenes belépés a kastélykertbe, kiállítások, koncertek és kulturális programok.

A méhek világnapja – Višnja Gora, Szlovénia | május 20. Gyermekelőadások, helyi méhészeti termékek és a méhészeti örökség bemutatása.

Séta a naiv művészetek között – Hlebine, Horvátország | május 22–24. Kulturális találkozó a naiv festészet világfővárosában: 10,5 kilométeres terepfutás és látogatás az ikonikus művészeti galériákban.

DescOpera Fesztivál – Butuceni, Moldova | június 19–21. Élő zenekarok, neves énekesek, helyi konyha, borok és kézműves termékek egy egyedülálló vidéki környezetben.

Múzeumok Éjszakája – Szombathely, Magyarország | június 20. Interaktív kiállítások, restaurátori műhelyek és kézzelfogható kulturális élmények.

Fabrika Fest – Ravne na Koroškem, Szlovénia | június 21–23. Műhelyfoglalkozások, előadások és kiállítások, amelyek egyesítik a művészeket, tudósokat és a helyi közösségeket.

Élő Szomszédságok: Lyulin – Szófia, Bulgária | június 26–28. Művészeti intervenciók és közösségi tevékenységek a környék identitásának megünneplésére.

Hajómalom Fesztivál – Gúta, Szlovákia | július 9–11. A folyami örökség, a molnárhagyományok, a mesterségek és a helyi konyha ünnepe.

Kult Fest – Karlóca (Sremski Karlovci), Szerbia | augusztus minden hétvégéjén Multidiszciplináris kulturális fesztivál zenével, vizuális művészetekkel, előadásokkal és workshopokkal.

Gútai Búcsú – Gúta, Szlovákia | augusztus 14–16. Népi mesterségek, helyi termékek, zene és közösségi ünneplés.

Petrovaci Jazz Fesztivál – Petrovac, Montenegró | szeptember 3–7. Koncertek, workshopok és jam session-ök nyugodt kulturális légkörben.

Fruška Walk&Wine – Karlóca (Sremski Karlovci), Szerbia | szeptember 27. Látványos túraútvonalak helyi borászatok kóstolóival egybekötve.

A Duna Fesztivál Karaván a CAST Projekt kiemelt kezdeményezése, amelyet az Interreg Danube Region program támogat és az Európai Unió társfinanszíroz.

A CAST Projekt („Culture trAnSforming communiTies and economies” – Kultúra a közösségek és gazdaságok átalakításáért) célja, hogy a Duna-régió gazdag kulturális örökségét a társadalmi befogadás fokozására és a gazdasági növekedés ösztönzésére használja a zöldátmenet részeként.

További információért a Duna Fesztivál Karavánról és a CAST Projektről forduljon Rebecca Thorne-hoz (r.thorne@idm.at).

Sajtóközlemény/Felvidék.ma