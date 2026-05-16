A Magyar Szövetség Érsekújvári Járási Elnöksége megtette javaslatait a megyei képviselőjelöltekre

Köbölkúton ülésezett a Magyar Szövetség Érsekújvári Járási Elnöksége. Az ülésen jelen volt Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke. A Magyar Szövetség új alapszabálya értelmében az országos elnök egyezteti a jelöltek névsorát a járási elnökséggel.

„A tanácskozáson a járási elnökségünk megtette javaslatait/jelöléseit a járás megyei képviselőjelöltjeit illetően és a párt Nyitra megyei elnökjelöltjét illetően is. Konstruktív, építő jellegű járási elnökségi tanácskozást tartottunk Bolya Szabolcs, a Magyar Szövetség érsekújvári járási elnöke vezetésével. A jelöltek megválasztása mellett szót ejtettünk a politikai helyzetről, benne a Magyar Szövetség helyéről, a lehetséges választási együttműködésekről, a választási kampány menetéről és tartalmáról, valamint az előttünk álló feladatokról” – olvasható Farkas Iván közösségi hálón tett bejegyzésében.

Emellett megvitattuk a közösségünk és régióink hatékonyabb érdekképviseletének lehetőségeit, stratégiáját.

„Folytatjuk a munkát a küszöbön álló járási konferencián, melyet 2026. május 28-án tartunk Párkányban. Itt válik véglegessé a megyei választások jelöltjeinek névsora”

– zárta gondolatait Farkas Iván.

Farkas Iván/Facebook/Felvidék.ma