Érkezik a Szomszédolás Folklórfesztivál a tallósi vízimalomnál

A Galántai Népművelési Központ Tallóson a Kis-Duna partján, május 30-én rendezi meg a Szomszédolás c. folklórfesztivál második évfolyamát. A fesztivál célja, hogy a Mátyusföld gazdag néphagyományának, folklórjának, idegenforgalmának és gasztronómiájának bemutatására teret adjon és összekapcsolja azt térségünk szomszédos régióival.

A fesztivál során hat népművészeti együttes lép színpadra. Az idei fesztivál vendége a szomszédos Csallóköz, amely gazdag folklórjáról és néphagyományáról is ismert.

A fesztiválon a mátyusföldi folklóregyüttesek mellett fellép a dunaszerdahelyi Csallóközi Táncegyüttes.

A fesztivált több kísérőrendezvény színesíti a festői Kis-Duna partján: biztosított az állandó tárlatvezetés a cölöpös vizimalomban, fotókiállítás keretén belül mutatják be Ladislav Struhár fotóművész alkotásait, kézműves foglalkozásokkal – kosárfonás, agyagozás – várják az érdeklődőket, ugyanakkor a gyermekek számára biztosított a lovaglási lehetőség.

A rendezvény társszervezője a Galántai Honismereti Múzeum. A fesztivált a tallósi a vízimalom területe tartják meg 2026. május 30-án, szombaton 17 órai kezdettel.

Felvidék.ma