Névtelen bejelentést lehet tenni arról, hol nem lehet kártyával fizetni

Május elejétől minden pénztárgépes eladóhelyen lehetővé kell tenni a kártyás fizetést 1 eurónál nagyobb összegű vásárlásnál. A Pénzügyi Igazgatóság (FS) külön nyomtatványt dolgozott ki azoknak az eladóhelyeknek a bejelentésére, amelyek nem teszik lehetővé a készpénzmentes fizetést – közölte Daniel Kováč, az intézmény szóvivője.

„Ha az eladó nem teszi lehetővé a kártyás fizetést, átutalást, vagy a készpénzmentes fizetés egyéb módját, azt egy nyomtatvány (Bezhotovostná platba – oznámenie) kitöltésével lehet bejelenteni a Pénzügyi Igazgatóság honlapján, a Kontakty menüpontban” – tette hozzá a szóvivő.

A bejelentés névtelen, az eladóhely nevét, esetleg azonosító számát, helyét, és a vásárlás dátumát kell megadni. Csatolható, de nem kötelező a lefényképezett számla. A hatóság folyamatosan ellenőrizni fogja a bejelentéseket.

„Nem az eladóhelyek azonnali bírságolása a célunk, hanem a szabályok gyakorlatba való átültetésének elősegítése. Ezért úgy döntöttünk, hogy a kezdeti időszakban elnézőbbek leszünk. A hiányosság első észlelésekor elsősorban a tájékoztatás, a figyelmeztetés és az útmutatás a cél” – mondta Jozef Kiss, a pénzügyőrség elnöke.

A második bejelentésnél már 500-tól 15 ezer euróig terjedő bírságot fognak kiszabni, minden további esetben pedig 3000 és 40 ezer euró közötti összeget, és az eladóhelyet is bezárathatják.

A kötelezettség minden eladóhelyre vonatkozik, amely a törvény értelmében köteles pénztárgépet használni,

függetlenül attól, hogy üzletről, piaci árusról, étteremről, fodrászatról, autószervizről vagy orvosi rendelőről van-e szó.

TASR/Felvidék.ma