Kilenc új politikai párt alakulását jelentették be Szlovákiában

BN
Szlovák parlament (Fotó: TASR)

Jelenleg kilenc új politikai párt és mozgalom megalakulását készítik elő Szlovákiában. Az ehhez szükséges aláírásgyűjtésekről szóló bejelentések a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának honlapján jelentek meg.

Az alakulóban lévő pártok és mozgalmak között szerepel a „Nové Suverénne Slovensko”, a „Košické hnutie 2030”, a „Spoločne Odborne Ľudsky”, a „Za národ”, a „Hnutie Stabilita”, a „Farmárske hnutie”, a „Spoločný Cieľ”, a „Nová vlna”, valamint a „My sme rodina” nevű politikai formáció.

Egy politikai párt megalapításához az alapítóknak legalább 10 ezer aláírást kell összegyűjteniük, majd ezeket át kell adniuk a belügyminisztériumnak, és kérvényezniük kell a párt hivatalos bejegyzését.

Amennyiben minden törvényben előírt feltétel teljesül, a minisztérium nyilvántartásba veszi az adott politikai szervezetet.

Szlovákiában jelenleg 52 bejegyzett és aktív politikai párt, illetve mozgalom működik. Felszámolási eljárás alatt további 115 párt és mozgalom áll.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk

