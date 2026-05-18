A Slovnafttal tárgyal a kormány, hogy csökkentse az üzemanyagok árát

„A Slovnafttal tárgyal a kormány, hogy versenyképes szintre csökkentse az üzemanyagok árát” – jelentette ki Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter. Hozzátette, szeretnék, ha a V4-es országok közül Szlovákiában lenne a legolcsóbb az üzemanyag, úgy, mint a korábbi hetekben.

„Nincs terítéken a jövedéki adó csökkentése, ehelyett nagyon intenzív nyomást gyakorol a kormány a Slovnaftra. Ha a Slovnaft hozzáállása ugyanolyan konstruktív lesz, mint eddig, akkor azt hamarosan az emberek is érzékelni fogják a kutakon” – mondta Šutaj Eštok.

Hozzátette,

szerinte a szlovák kormány politikai nyomása is hozzájárult a Barátság kőolajvezeték újraindításához, ami létfontosságú a Slovnaft és a MOL csoport számára.

„Bízom benne, hogy a Slovnaft vezetése megérti, ha mi segítettünk rajta az állami tartalékokból való kölcsönzéssel, akkor most nekik is tenniük kell valamit az árképzéssel, mert számunkra az elsők Szlovákia állampolgárai, akik viszont most drágábban tankolnak” – mondta Šutaj Eštok.

Az Eurostat adatai szerint a V4-es országok közül múlt héten Szlovákiában volt a legdrágább az üzemanyag, az EU-ban pedig a 15. legdrágább volt az itteni benzin, a gázolaj pedig a 20.

Az adók nélküli üzemanyagárak Szlovákiában a V4-es országokhoz képest a benzin esetében a legalacsonyabbak voltak, a gázolajnál pedig alacsonyabbak, mint Lengyelországban és Csehországban. Az Európai Uniót tekintve Szlovákiában a benzin ára a 21., a gázolajé a 25. helyen van.

