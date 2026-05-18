Pécsen és Eszéken tartják az európai kulturális útvonalak képzési akadémiáját

Pécs és Eszék közösen rendezi meg az Európa Tanács Kulturális Útvonalainak 13. Képzési Akadémiáját június 2. és 5. között. A nemzetközi szakmai eseményen a 49 minősített európai kulturális útvonal képviselői vesznek részt – közölték a szervezők az MTI-vel.

A pécsi ókeresztény világörökségi helyszíneket és a helyi kulturális negyedet is üzemeltető Zsolnay Örökségkezelő NKft. közleményében azt írták:

az Európa Tanács Kulturális Útvonalak programja 1987-ben indult azzal a céllal, hogy a közös kulturális örökségen keresztül mutassa be Európa sokszínűségét és egységét, így mára 49 minősített kulturális útvonal hálózza be a kontinenst.

A pécsiek számára kiemelkedő jelentőséggel bír a 2015-ben minősített Római Császárok és Dunai Borút, amely 10 országot kapcsol össze, 23 régészeti lelőhelyet és 12 borvidéket érintve. Ennek Pécs a világörökségi helyszíneivel nem csak tagja, hanem magyarországi képviselője is. Az útvonal egyedülálló módon kapcsolja össze a tudományos kutatást, az örökségvédelmet és a minőségi kulturális turizmust – emelték ki.

Az évente megrendezett képzési akadémia az útvonalak egyik legfontosabb szakmai találkozóhelye más-más tematikával. Idén a résztvevők a fenntartható turizmus, a hálózatépítés és az európai kulturális identitás kérdéseivel kapcsolatos nézeteiket oszthatják meg egymással.

Az akadémia június 2-án a pécsi Cella Septichora Látogatóközpontban megrendezett fogadóesttel veszi kezdetét, amely egyben a pécsi ókeresztény sírkamrák különleges bemutatkozása is lesz a nemzetközi szakmai közönség számára. A résztvevőket éjszakai fejlámpás túrára is várják a föld alatti labirintusban, amely különleges időutazást kínál az 1600 évvel ezelőtti Sopianae világába.

A tudományos program főbb napjai a Kodály Központban zajlanak, ahol az Európa Tanács Kulturális Útvonalak Programjának fejlesztési irányairól, a fenntartható turizmus legjobb gyakorlatairól és az útvonalak hálózatépítéséről folynak szakmai egyeztetések.

Június 3-án este a Zsolnay Kulturális Negyedben számos kulturális program közül választhatnak a résztvevők: megtekinthetik a Zsolnay-porcelánokat felvonultató Gyugyi-gyűjteményt, a Zsolnay Mauzóleumot, valamint a Vasarely 120 kortárs kiállítást is.

Június 4-én Eszékkel és a baranyai borvidékkel ismerkedhetnek meg a résztvevők, majd az akadémia zárónapján, június 5-én – egyebek mellett a pécsi székesegyházat, a város oszmán kori emlékekeit tekintik meg.

MTI/Felvidék.ma