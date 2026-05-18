Home Kitekintő XIV. Leó pápa első enciklikája az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól
Kitekintő

XIV. Leó pápa első enciklikája az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: MTI/Mario Tomassetti)

Az emberről való gondoskodás a mesterséges intelligencia korában – ez a témája XIV. Leó pápa első enciklikájának, amelyet május 25-én hoznak nyilvánosságra egy hétfői vatikáni bejelentés szerint.

A pápai dokumentum címét szokás szerint a kezdőszavak adják, vagyis a Magnificat Humanitas. „A kifejezés az emberiség magasztosságára utal” – nyilatkozta Törő András, a római Pápai Magyar Intézet rektora az MTI-nek.

Úgy vélte, az enciklika programadónak számít:

 „egyértelmű az utalás XIII. Leó pápa első, Rerum Novarum (Új dolgaink) kezdetű enciklikájára, amely 1891-ben az ipari forradalomhoz kapcsolódott, és XIV. Leó a most zajló ipari forradalom, vagyis a mesterséges intelligencia témáját választotta”.

A Vatikán közölte, hogy XIV. Leó az enciklikát május 15-re keltezte, XIII. Leó szintén ugyanazon a napon kiadott szociális enciklikájának 135. évfordulójára.

A dokumentumot, amely egy adott témát feldolgozó pápai körlevélnek számít, a szentszéki sajtóközpontban a kiadással egy időben, jövő hétfőn mutatják be a sajtónak. A felszólalók között lesz Christopher Olah, a mesterséges intelligenciával foglalkozó amerikai Anthropic társalapítója.

A sajtótájékoztató különleges lesz, mivel most első alkalommal az egyházfő is részt vesz rajta.

A L’Avvenire, az olasz katolikus püspöki kar napilapja azt írta, az enciklika címe mutatja,

hogy a pápa az emberi méltóságot kívánja középpontba helyezni a digitális technológia és a mesterséges intelligencia egyre növekvő befolyása korában.

A mesterséges intelligencia mint téma precedens nélkülinek számít, de hasonlóan rendkívüli volt 2015-ben Ferenc pápa első, Laudato si (Áldott légy) kezdetű körlevele, amely a környezetvédelmet állította középpontba.

A Rerum Novarum a maga korában a modern gazdaság átalakulásával foglalkozott, többek között érintette a munkáskérdést és a társadalmi igazságosságot is. XIII. Leó pápa a 19. század végén arra mutatott rá, hogy nagyon gazdagok kis csoportja miként zsákmányolja ki a szegény dolgozók tömegét.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Pünkösdi Ünnepségeket tartanak a csíksomlyói búcsút övező napokban...

Pécsen és Eszéken tartják az európai kulturális útvonalak...

Megnyílt a 33. Szent István-könyvhét

Megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai...

Az Irán elleni háború zsugorította az izraeli gazdaságot

Boráros Imre Kossuth-díjas művész Esztergomban Szent István-díjat kapott

A brit kormányfő egyik kihívója szerint Nagy-Britanniának újból...

Külföldi és magyarországi néptáncegyüttesek találkoznak a 31. Duna...

A múzeumok társadalmi szerepét hangsúlyozza az idei Múzeumi...

Friedrich Merz német kancellár nem tervezett hivatalos látogatást...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma