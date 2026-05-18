XIV. Leó pápa első enciklikája az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól

Az emberről való gondoskodás a mesterséges intelligencia korában – ez a témája XIV. Leó pápa első enciklikájának, amelyet május 25-én hoznak nyilvánosságra egy hétfői vatikáni bejelentés szerint.

A pápai dokumentum címét szokás szerint a kezdőszavak adják, vagyis a Magnificat Humanitas. „A kifejezés az emberiség magasztosságára utal” – nyilatkozta Törő András, a római Pápai Magyar Intézet rektora az MTI-nek.

Úgy vélte, az enciklika programadónak számít:

„egyértelmű az utalás XIII. Leó pápa első, Rerum Novarum (Új dolgaink) kezdetű enciklikájára, amely 1891-ben az ipari forradalomhoz kapcsolódott, és XIV. Leó a most zajló ipari forradalom, vagyis a mesterséges intelligencia témáját választotta”.

A Vatikán közölte, hogy XIV. Leó az enciklikát május 15-re keltezte, XIII. Leó szintén ugyanazon a napon kiadott szociális enciklikájának 135. évfordulójára.

A dokumentumot, amely egy adott témát feldolgozó pápai körlevélnek számít, a szentszéki sajtóközpontban a kiadással egy időben, jövő hétfőn mutatják be a sajtónak. A felszólalók között lesz Christopher Olah, a mesterséges intelligenciával foglalkozó amerikai Anthropic társalapítója.

A sajtótájékoztató különleges lesz, mivel most első alkalommal az egyházfő is részt vesz rajta.

A L’Avvenire, az olasz katolikus püspöki kar napilapja azt írta, az enciklika címe mutatja,

hogy a pápa az emberi méltóságot kívánja középpontba helyezni a digitális technológia és a mesterséges intelligencia egyre növekvő befolyása korában.

A mesterséges intelligencia mint téma precedens nélkülinek számít, de hasonlóan rendkívüli volt 2015-ben Ferenc pápa első, Laudato si (Áldott légy) kezdetű körlevele, amely a környezetvédelmet állította középpontba.

A Rerum Novarum a maga korában a modern gazdaság átalakulásával foglalkozott, többek között érintette a munkáskérdést és a társadalmi igazságosságot is. XIII. Leó pápa a 19. század végén arra mutatott rá, hogy nagyon gazdagok kis csoportja miként zsákmányolja ki a szegény dolgozók tömegét.

