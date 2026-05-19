A Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő május 18-án lezajlott nyitrai döntője ismét bebizonyította, hogy a fiatalok körében él és virágzik az anyanyelv szeretete, valamint a nyelvi kreativitás iránti elkötelezettsége.

Az idei megmérettetésre összesen 44 csapat nevezett, közülük a legjobb 16 jutott be a rangos döntőbe, ahol a diákok tudásuk legjavát adva mérhették össze felkészültségüket.

A döntős csapatok a következő iskolákból érkeztek:

József Attila Alapiskola és Óvoda (Vásárút), Munka Utcai Alapiskola (Komárom), Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda (Nádszeg), Széchenyi István Alapiskola és Óvoda (Felsőszeli), Marianum Egyházi Iskolaközpont (Komárom), Alapiskola Egyházgelle, Gregorovits Lipót MTNYA Jóka, Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda (Diósförgepatony), Alapiskola és Óvoda Eperjes (Pozsonyeperjes).

A rendezvényt a Katedra-versenyek koordinátora, Petres Csizmadia Gabriella nyitotta meg, majd az anyanyelvi vetélkedő gesztora, Orisko Éva köszöntötte a résztvevőket. A versenyfeladatok javítását 4 főből álló, pártatlan zsűri vállalta, aki a nyitrai Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet magyar szakos tanárjelöltjei voltak, név szerint: Marafkó Marcell, Mészáros Annamária, Pásztor Lili, Nagy Evelyn.

A döntő során a résztvevők már jól ismert, ám annál izgalmasabb feladattípusokkal találkoztak. Az anagrammák kibogozása, a szóegyenletek megfejtése és a játékos hangulatú „csacsipacsi” feladványok egyaránt próbára tették a versenyzők nyelvi leleményességét. Emellett az állandósult szókapcsolatok is helyet kaptak a feladatok között.

A versenyzők teljesítménye minden várakozást felülmúlt.

A tanulók jobbnál jobb megoldásokat alkottak, amelyek nemcsak pontosak, hanem ötletesek és szellemesek is voltak. Egyértelműen megmutatkozott a résztvevők alapos felkészültsége, gazdag szókincse és kiváló anyanyelvi készsége. A kreativitás és a nyelvi játékosság szinte minden feladatban jelen volt, ami különösen élvezetessé tette a döntő hangulatát.

A vetélkedő nem csupán verseny volt, hanem igazi közösségi élmény is. A csapatok tagjai együtt gondolkodtak, segítették egymást, és közösen örültek a sikeres megoldásoknak. A jó hangulat végig érezhető volt, amelyhez a szervezés gördülékenysége és a feladatok változatossága is nagyban hozzájárult.

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Kara és Közép-európai Tanulmányok Kara termeiben zajló döntő ismét rávilágított arra, hogy az anyanyelvi vetélkedőknek fontos szerepük van a tanulók nyelvi fejlődésében. Nemcsak tudást közvetítenek, hanem ösztönzik a gondolkodást, fejlesztik a kreativitást, és erősítik az anyanyelvhez való kötődést is.

Összességében elmondható, hogy a Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő idei döntője méltó módon zárta le a verseny 12. évfolyamát. A résztvevő diákok teljesítménye bizonyította, hogy az anyanyelv szeretete és ismerete továbbra is érték, amelyet érdemes ápolni és továbbadni a következő generáció számára.

A verseny után a tanulók és felkészítőik az Arizóna Minimál együttes előadásán vettek részt. A műsor után került sor a várva várt eredményhirdetésre.

Dobogós helyezést értek el a következő csapatok:

helyezés – Gellei boszik – Alapiskola Egyházgelle

Csapattagok: Frühwald Liza, Gyökeres Lilla, Márkus Kinga

Felkészítő pedagógus: Gyökeres Lívia

helyezés – NYELVTRIÓ – Munka Utcai Alapiskola, Komárom

Csapattagok: Horváth Dóra, Krásna Natália, Vajkai Eyram Sophia

Felkészítő pedagógus: Kocsis Piroska

helyezés – Hupikék törpikék – Alapiskola Egyházgelle

Csapattagok: Nagy Anna, Németh Gloria, Vércse Lili

Felkészítő pedagógus: Nagy Viktória

A részletes eredmények és feladatok a verseny honlapján, a Döntő fül alatt érhetők el: https://katedra.sk/versenyek/anyanyelvi-vetelkedo/

A Katedra Polgári Társulásnak köszönhetően a döntő zökkenőmentesen, precízen zajlott. A szervezet munkatársai és önkéntesei gondoskodtak arról, hogy a verseny minden résztvevő számára emlékezetes legyen. Köszönetet mondunk támogatóinknak, a Szlovák Köztársaság Oktatási, Kutatási, Fejlesztési és Ifjúsági Minisztériumának, a Rákóczi Szövetségnek, a Womanpress Kiadónak, az Abacus+ Kiadiónak és a Madách Egyesületnek. Az étkezés biztosításához a Budis és a Minit járult hozzá.

Orisko Éva, a Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő gesztora/ Felvidék.ma