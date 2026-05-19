Komáromi győzelem a Katedra Alsó Tagozatos Verseny országos döntőjén

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Kara és Közép-európai Tanulmányok Kara termei ismét benépesültek a 9-10 éves korosztály lelkes képviselőivel 2026. május 18-án. A Katedra Polgári Társulás szervezésében ezen a napon került megrendezésre a Katedra Alsó Tagozatos Verseny országos döntője, amelyre az egész tanéven át tartó utazás után érkeztek meg a legügyesebb csapatok.

A négy levelezős forduló során 44 csapat küzdött meg egymással, közülük 16 jutott el a végső állomásig, az országos döntőig.

A kissé izgatott, de annál lelkesebb versenyzők méltón képviselték iskoláikat Alsószeliből, Diósförgepatonyból, Érsekújvárból, Jókáról, Komáromból, Nagymegyerről, Nyárasdról és Nyékvárkonyból.

A döntő napján mintha egy képzeletbeli hajó, a jól ismert Töpörtyű fedélzetére szálltak volna fel: együtt vágtak neki a tudás tengerének, ahol újabb és újabb feladatok szigetei várták őket.

Az idei verseny témáját Simoni Réka Zsuzsanna Hagymakontyi küldetés című meseregénye adta.

A kisdiákok az egész éves munka és sok gyakorlás során alaposan megismerték az olvasmány minden fontos részletét. A döntő azonban mindig több puszta tudáspróbánál: itt már az együttműködés, a gyors gondolkodás és a leleményesség is fontos szerepet kap. A tanulók ezen az izgalmakkal teli napon bebizonyították, hogy mentoraik nélkül, a zárt ajtók mögött is kiválóan tudnak csapatban dolgozni – ügyesen, egymást segítve vették az akadályokat.

A verseny két részből állt.

Az első fordulóban a gyerekek nagy lendülettel vágtak neki a feladatoknak. A feladatsor egy játékos keresztrejtvénnyel indult, majd szövegrészletek alapján kellett kitalálniuk, melyik szereplő mondhatta az adott mondatot.

Ezt követően leírások segítségével kellett felismerni kevésbé ismert szavakat, majd az igaz vagy hamis feladatban tehették próbára ítélőképességüket. A sor végén pedig kakukktojást kellett keresniük a felsorolt szavak között.

A rövid tízórai szünet után következett a verseny második része. A kis „matrózok” kissé fáradtabban, de töretlen elszántsággal fogtak neki a hatodik feladatnak, ahol a magyar ábécé ismeretére volt szükség. Ezt követően az olvasmány sziporkázó szereplőjének, Zápornak a mondatait kellett befejezniük. A megmérettetés végén villámkérdések zárták a feladatok sorát.

Miközben a csapatok dolgoztak, a négytagú zsűri – Kovács Patrícia, Szendi Tünde, Bondor Jusztina, Hegedűs Vivien, a nyitrai Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet doktoranduszai és magyar szakos hallgatói – is serényen végezte feladatát.

Többször kellett egyeztetni és átbeszélni a megoldásokat, mert bár a zsűri rendelkezésére állt az előre elkészített megoldókulcs, a tanulók olykor meglepően kreatív válaszokkal álltak elő.

Az ebédszünetet a jól megérdemelt pihenés követte, amelyről az Arizona Minimal együttes koncertje gondoskodott. A kellemes zenei élmény után végül elérkezett az a pillanat, amelyre mindenki várt: az eredményhirdetés és a díjátadó.

Ahogy minden évben, idén is elmondható: aki eljut a döntőig, már önmagában is nyertes. A dobogóra azonban öt csapat állhatott fel, a következő sorrendben:

helyezés:

A Hagymácsák csapata (Munka Utcai MTNY Alapiskola, Komárom): Goda Írisz, Finta Luca Zsóka, Czompál Zsolt. Felkészítő pedagógusuk: Zalka Judit

Megosztott 2. helyezés:

Az Alapozók csapata (Gregorovits Lipót Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Jóka): Győri Boglárka, Viola Zsófia, Vojtas Eliana Nikol. Felkészítő pedagógusuk: Papp Diána

A Könyvevők csapata (Gregorovits Lipót Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Jóka): Kovács Zsombor, Ozsvald Ádám, Tóth Viktor. Felkészítő pedagógusuk: Ozsvald Horváth Katalin

Megosztott 3. helyezés:

A Kutyafüle csapata (Móra Ferenc Alapiskola, Nyékvárkony): Határ Lilien, Fekete Nina, Duben Dániel Márk. Felkészítő pedagógusuk: Mgr. Végh Andrea

A Malackák csapata (Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár): Koczka Félix, Kis Mátyás, Podbehlý Kristóf. Felkészítő pedagógusuk: Dékány Anett

Ezúton is szívből gratulálunk minden döntőbe jutott csapatnak és pedagógusnak a lelkiismeretes munkáért!

Köszönetet mondunk támogatóinknak, a Szlovák Köztársaság Oktatási, Kutatási, Fejlesztési és Ifjúsági Minisztériumának, a Rákóczi Szövetségnek, a Womanpress Kiadónak, az Abacus+ Kiadónak és a Madách Egyesületnek. Az étkezés biztosításához a Budis és a Minit járult hozzá.

Herdics Kalocsányi Mónika, a Katedra Alsó Tagozatos Verseny rovatvezetője / Felvidék.ma