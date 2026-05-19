Home Itt és Most Li Hung-Csunggal, a kínai parlament alelnökével találkozott az államfő
Itt és Most

Li Hung-Csunggal, a kínai parlament alelnökével találkozott az államfő

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: prezident.sk

Pozsonyban, az elnöki palotában fogadta Li Hung-Csungot, a Kínai Népköztársaság Országos Népi Gyűlése Állandó Bizottságának első alelnökét Peter Pellegrini köztársasági elnök.

A megbeszélés fő témája a Kínával folytatott kereskedelmi és gazdasági együttműködés volt – tájékoztatta a TASR hírügynökséget az elnöki hivatal kommunikációs osztálya.

Pellegrini úgy fogalmazott,

Szlovákia érdeke a konstruktív párbeszéd és a kapcsolatok fejlesztése a kultúra terén is, amit a pekingi Szlovák Intézet tervezett megnyitása is megerősít.

Szó esett a találkozón az aktuális biztonsági helyzetről, és a fenyegető veszélyekről is. Pellegrini hangsúlyozta, Szlovákia szilárd tagja az Európai Uniónak és az Észak-Atlanti Szövetségnek.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A kormány növekedési intézkedéseinek megvitatását követeli a Szakszervezetek...

Áprilisban 3,96%-ra csökkent a munkanélküliség

Idén valamivel többet lehet keresni diákmunkával, de nagyon...

Négy új nagykövet adta át megbízólevelét a szlovák...

Nyolc frakció nélküli képviselő van a parlamentben

Változtatna az SaS a helyi választási bizottságok tagjainak...

A fiatalok közel háromnegyede nem akar részt venni...

A Slovnafttal tárgyal a kormány, hogy csökkentse az...

Nem kell aggódniuk a háztartásoknak a tavalyi fűtési...

Pozsonyban zajlott a FUEN Magyar Közösségek Munkacsoport ülése

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma