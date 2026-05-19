Li Hung-Csunggal, a kínai parlament alelnökével találkozott az államfő

Pozsonyban, az elnöki palotában fogadta Li Hung-Csungot, a Kínai Népköztársaság Országos Népi Gyűlése Állandó Bizottságának első alelnökét Peter Pellegrini köztársasági elnök.
A megbeszélés fő témája a Kínával folytatott kereskedelmi és gazdasági együttműködés volt – tájékoztatta a TASR hírügynökséget az elnöki hivatal kommunikációs osztálya.
Pellegrini úgy fogalmazott,
Szlovákia érdeke a konstruktív párbeszéd és a kapcsolatok fejlesztése a kultúra terén is, amit a pekingi Szlovák Intézet tervezett megnyitása is megerősít.
Szó esett a találkozón az aktuális biztonsági helyzetről, és a fenyegető veszélyekről is. Pellegrini hangsúlyozta, Szlovákia szilárd tagja az Európai Uniónak és az Észak-Atlanti Szövetségnek.
