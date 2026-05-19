Négy új nagykövet adta át megbízólevelét a szlovák államfőnek
Négy új nagykövet adta át megbízólevelét a szlovák államfőnek

Peter Pellegrini köztársasági elnök kedden, május 19-én a pozsonyi Elnöki Palotában bemutatkozó audiencián fogadta Bulgária kijelölt nagykövetét, Snežana Joveva-Dimitrovát, aki átadta megbízólevelét. Pellegrini az audiencián Thaiföld, Laosz és Guatemala új nagyköveteit is fogadta.

Erről a Szlovák Köztársaság Elnöki Hivatalának kommunikációs osztálya tájékoztatott.

Bulgária új nagykövete hosszú évek tapasztalatával rendelkezik a közéleti és kulturális diplomácia területén, Szlovákiát pedig jól ismeri, részben a szlovák nyelv tanulmányozásának, valamint a szlovák–bolgár tudományos és kulturális projektekben való együttműködésének köszönhetően.

„A Szlovák Köztársaság és Bulgária közötti kétoldalú kapcsolatok hosszú ideje nagyon jók, és a két ország szorosan együttműködik az Európai Unión és a NATO-n belül. Az államfő ezért bízik abban, hogy az új nagykövet hozzájárul a kölcsönös kapcsolatok és együttműködés további fejlesztéséhez országaink között” – közölte az elnöki hivatal.

Kedden további három nagykövet is átadta megbízólevelét az államfőnek.

Köztük van a Thaiföldi Királyság nagykövete, Pattarat Hongtong, aki korábban Tokióban, Moszkvában és Bernben működött diplomáciai képviseleteken, valamint India nagyköveteként is szolgált.

A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság nagykövete, Khampheng Douangthongla több diplomáciai tisztséget töltött be, többek között Laosz ENSZ-képviseletén New Yorkban és a washingtoni nagykövetségen.

Guatemala új nagykövete, Gabriel Orellana Zabalza diplomáciai pályafutása során az ENSZ genfi és New York-i állandó képviseletein, valamint Belgiumban működő diplomáciai képviseleten dolgozott.

tasr/ prezident.sk/press / Felvidék.ma

