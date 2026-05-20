Kiütéses magyar siker a hoki-vb-n: a válogatott óriási lépést tett a bennmaradás felé

A magyar jégkorong-válogatott szenzációs, 5–0-s győzelmet aratott Nagy-Britannia felett a svájci világbajnokság A-csoportjának harmadik fordulójában, ezzel pedig hatalmas lépést tett az elitben maradás felé. Majoross Gergely együttese fegyelmezett, taktikus és rendkívül hatékony hokit mutatott be Zürichben, miközben Bálizs Bence kapott gól nélkül zárta az estét, Terbócs István és Nagy Krisztián pedig duplázni tudott.

A bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú összecsapás előtt mindkét válogatott pont nélkül állt, ezért már a mérkőzés előtt sejthető volt, hogy a találkozó sorsdöntő jelentőségű lehet. A magyar csapat azonban nyomás alatt is higgadt maradt, és modern kori világbajnoki történetének egyik legnagyobb sikerét aratta.

Villámrajttal alapozta meg a sikert a magyar csapat

A 47. születésnapját ünneplő Majoross Gergely együttese kiválóan kezdte a találkozót. A sérült Bartalis István helyére bekerülő Nagy Krisztián már az első percekben jelezte, hogy meghatározó szereplője lehet az estének: Sárpátki Tamás harcos korongszerzése után könyörtelenül kilőtte a bal alsót, megszerezve a vezetést Magyarországnak.

A brit válogatott ugyan próbált reagálni, Josh Waller és Nathanael Halbert révén veszélyes helyzeteket is kialakított, ám Bálizs Bence már az első harmadban több bravúrt bemutatott.

A magyarok sem elégedtek meg az egygólos előnnyel: Sofron István és Ortenszky Tamás is közel járt a gólszerzéshez, majd az első játékrész végén megszületett az este egyik legszebb találata.

Az NHL-draftlistás Szongoth Domán higgadtan, látványos csellel fektette el Ben Bowns kapust, majd fonákkal az üres kapuba emelt, megduplázva a magyar előnyt. A fiatal csatár megoldása nemcsak a magyar szurkolókat, hanem az egész csarnokot lenyűgözte.

Bálizs-parádé és Terbócs-dupla döntötte el a mérkőzést

A második harmadban a britek jelentős mezőnyfölénybe kerültek, amit több magyar kiállítás is segített. A magyar válogatott azonban ekkor mutatta meg igazán karakterét: amikor nehezebbé vált a játék, fegyelmezett védekezéssel és remek kapusteljesítménnyel őrizte előnyét.

A fordulópontot Terbócs István emberhátrányos találata jelentette. A magyar csatár korongot szerzett a semleges zónában, majd higgadtan értékesítette a ziccert, amivel 3–0-ra módosította az állást. A brit kapitány ezt követően kapust cserélt, de az újonnan beálló Mat Robson sem tudott fordulatot hozni.

A záró harmadban Nagy-Britannia mindent megpróbált, ám egyre inkább elveszítette a türelmét. A magyar csapat eközben rendkívül éretten hokizott, és a hajrában végleg lezárta a találkozót.

Terbócs újabb megugrása után mértani pontosságú lövéssel talált be, majd 41 másodperccel később Nagy Krisztián is megszerezte második gólját.

A végeredmény 5–0 lett, Bálizs Bence pedig 26 védéssel shutouttal zárt. A magyar válogatott legutóbb több mint kilenc évtizede, 1935-ben nyert kapott gól nélküli mérkőzést az elitvilágbajnokságon.

Kézzelfogható közelségbe került a bennmaradás

A magyar válogatott jelenleg ugyan a negyeddöntőt érő negyedik helyen áll az A-csoportban, ám a reális cél továbbra is az elitben maradás kiharcolása. A mostani siker azért különösen értékes, mert a bennmaradásért vívott közvetlen rivális ellen sikerült három pontot szerezni.

A jelenlegi helyzet alapján a magyar együttes számára az lehet a kulcs, hogy a hátralévő mérkőzéseken legalább annyi pontot gyűjtsön, mint a britek. A képletet ugyan még befolyásolhatják a további eredmények, különösen a pont nélkül álló csapatok egymás elleni mérkőzései, ám a mostani győzelem óriási lélektani és tabellabeli előnyt jelent.

A Majoross-csapatra most két szünnap vár, majd pénteken a még pont nélküli Németország ellen folytatja szereplését. A németeket tétmérkőzésen korábban még sosem sikerült legyőznie a magyar válogatottnak, ugyanakkor az eddigi teljesítmény alapján a csapat önbizalma jelentősen megerősödhetett a történelmi siker után.

Az A-csoport jelenlegi állása:

Finnország – 9 pont Svájc – 9 pont Ausztria – 9 pont Magyarország – 3 pont Egyesült Államok – 3 pont Lettország – 3 pont Németország – 0 pont Nagy-Britannia – 0 pont

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma