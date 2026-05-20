Még nincs döntés arról, hova vezényelik a korábban Lengyelországba szánt amerikai katonai kontingenst

Illusztráció (military.com)

Az Egyesült Államok még nem határozott arról, hova küldi a korábban Lengyelországba szánt több ezer fős katonai kontingensét – jelentette ki JD Vance amerikai alelnök kedden Washingtonban.

Az alelnök a Fehér Ház sajtótájékoztatóján azt mondta,

hogy a feltételezésekkel ellentétben nem csapatkivonásról van szó, hanem arról, hogy a Pentagon később dönt a 4 ezres katonai kontingens állomáshelyéről a külföldön tartózkodó erők rotációjának részeként.

JD Vance hangsúlyozta, hogy az amerikai adminisztráció nem beszél „minden amerikai katona kivonásáról Európából”, hanem arra törekszik, hogy úgy gazdálkodjon az erőforrásokkal, hogy azok maximálisan szolgálják az Egyesült Államok biztonsági érdekeit.

Az alelnök kijelentette, „Lengyelország képes megvédeni magát az Egyesült Államoktól kapott rengeteg támogatás révén”.

Megismételte, hogy Washington azt várja Európától, hogy vállaljon nagyobb szerepet saját területének védelmében.

„Az Egyesült Államok nem lehet a világ rendőre, jó szövetséges akarunk lenni, és biztosítani azt, hogy az (amerikai) katonák jelenléte hozzájáruljon Európa regionális biztonságához” – fogalmazott JD Vance a Fehér Ház napi sajtóértekezletén Washingtonban.

MTI/Felvidék.ma

