Home Itt és Most Tomáš: nem támogatunk a munkavállalókat rosszul érintő intézkedéseket
Itt és Most

Tomáš: nem támogatunk a munkavállalókat rosszul érintő intézkedéseket

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Erik Tomáš (Fotó: Pravda.sk)

Erik Tomáš munka-, szociális és családügyi miniszter a tervezett gazdaságélénkítő intézkedésekkel kapcsolatban kijelentette, egyetlen olyan munkaadói javaslatot sem fognak támogatni, amely az alkalmazottakat érinti.

Emellett kedden tárgyalt Denisa Saková (Hlas-SD) gazdasági miniszterrel, és nemtetszését fejezte ki a szociális tárcával kapcsolatos kormányzati intézkedési javaslatokkal.

„Nem fogjuk támogatni a minimálbérszintek és összegek megváltoztatását, sem az ebédszünet 15 perccel való lerövidítését”

– mondta Tomáš.

Szintén nem támogatják a próbaidő háromról hat hónapra való meghosszabbítását és az üdülési csekkek eltörlését. „Ha ismertetik a gazdaságélénkítő javaslatok első részét, szeretném azokat megvitatni a háromoldalú érdekegyeztető tanácsban, mielőtt még a parlament elé kerülne” – tette hozzá a munkaügyi miniszter azzal, hogy tárcája semmilyen javaslatot nem dolgozott ki ehhez a csomaghoz.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Gubík László: egyetlen magyar párt van, és 2027-ben...

A kormány növekedési intézkedéseinek megvitatását követeli a Szakszervezetek...

Li Hung-Csunggal, a kínai parlament alelnökével találkozott az...

Áprilisban 3,96%-ra csökkent a munkanélküliség

Idén valamivel többet lehet keresni diákmunkával, de nagyon...

Négy új nagykövet adta át megbízólevelét a szlovák...

Nyolc frakció nélküli képviselő van a parlamentben

Változtatna az SaS a helyi választási bizottságok tagjainak...

A fiatalok közel háromnegyede nem akar részt venni...

A Slovnafttal tárgyal a kormány, hogy csökkentse az...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma