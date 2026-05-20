Tomáš: nem támogatunk a munkavállalókat rosszul érintő intézkedéseket

Erik Tomáš munka-, szociális és családügyi miniszter a tervezett gazdaságélénkítő intézkedésekkel kapcsolatban kijelentette, egyetlen olyan munkaadói javaslatot sem fognak támogatni, amely az alkalmazottakat érinti.

Emellett kedden tárgyalt Denisa Saková (Hlas-SD) gazdasági miniszterrel, és nemtetszését fejezte ki a szociális tárcával kapcsolatos kormányzati intézkedési javaslatokkal.

„Nem fogjuk támogatni a minimálbérszintek és összegek megváltoztatását, sem az ebédszünet 15 perccel való lerövidítését”

– mondta Tomáš.

Szintén nem támogatják a próbaidő háromról hat hónapra való meghosszabbítását és az üdülési csekkek eltörlését. „Ha ismertetik a gazdaságélénkítő javaslatok első részét, szeretném azokat megvitatni a háromoldalú érdekegyeztető tanácsban, mielőtt még a parlament elé kerülne” – tette hozzá a munkaügyi miniszter azzal, hogy tárcája semmilyen javaslatot nem dolgozott ki ehhez a csomaghoz.

TASR/Felvidék.ma