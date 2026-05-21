A következő ülésen el akarják fogadtatni a gazdaságélénkítő intézkedéseket

A május 26-án kezdődő parlamenti ülésszakon el akarja fogadtatni a kormány az első gazdaságélénkítő csomagot – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Robert Fico (Smer-SD) kormányfő. Az nem derült ki, hogy egy nagyobb törvényről van-e szó, vagy több törvény kisebb-nagyobb módosításáról.

„Ami tény, hogy a parlament elé akarjuk terjeszteni a gazdaságélénkítő törvényt vagy törvénymódosításokat, amelyek számos serkentő intézkedést hoznak a vállalkozások támogatására, anélkül, hogy ez hatással lenne az állami költségvetésre vagy az emberek szociális helyzetére” – mondta Fico.

Megerősítette, hogy a szociális partnerek megkapták a kormányhivataltól a javaslatokat, és átnézik azokat a háromoldalú érdekegyeztető tanács keddi üléséig. Szerdai kihelyezett ülésén tárgyalna róluk a kormány.

„Ha elfogadjuk azokat, kiadhatjuk a feladatot a törvények előkészítőinek: Dolgozzátok bele egy törvénybe vagy több törvénymódosításba, és küldhetjük a parlamentbe”

– tette hozzá a kormányfő.

A második csomagot, amely már hatással lesz az államháztartásra, a jövő évi költségvetési tervezettel együtt terjesztenék elő, valószínűleg szeptember végén. Fico szerint az sem fogja érinteni a lakosság szociális helyzetét, a gazdaság támogatásához szükséges pénzt máshonnan akarják előteremteni.

Jó hírek Szlovákia számára – így hirdette meg sajtótájékoztatóját a kormányfő. Ide sorolta a friss munkanélküliségi számokat, amelyek a gazdaság lelassulása ellenére csökkentek áprilisban, emellett a Statisztikai Hivatal adatai szerint közel 30%-kal nőtt az építőipar teljesítménye márciusban. A harmadik jó hír a kormányfő szerint, hogy az állami támogatásnak köszönhetően a háztartások energiaárai a legalacsonyabbak közé tartoznak az EU-ban.

