Az Európai Bizottság gyengébb növekedést vár Szlovákiában és az EU-ban is

Az Európai Bizottság tavaszi gazdasági előrejelzése szerint Szlovákia gazdasági növekedése idén is visszafogott marad. A testület 2026-ra 0,8 százalékos reál-GDP-növekedést vár, vagyis ugyanakkorát, mint tavaly, 2027-ben pedig 1,5 százalékra gyorsulhat a növekedés. A Bizottság szerint a szlovák gazdaságot elsősorban a bizonytalanság, a költségvetési konszolidáció és a gyengébb belső kereslet fékezi.

Az előrejelzés szerint a háztartások fogyasztása 2026-ban inkább visszafogja a növekedést, miközben a beruházásokat az uniós források támogathatják. A külkereskedelem az idén még pozitívan járulhat hozzá a gazdaság teljesítményéhez, ám az exportot a globális bizonytalanság, a geopolitikai feszültségek és az erősödő nemzetközi verseny is korlátozhatja.

A Bizottság Szlovákiában 2026-ra 4,3 százalékos inflációval számol, amely 2027-ben 3,2 százalékra mérséklődhet. A munkanélküliségi ráta a tavalyi 5,4 százalékról idén 5,7 százalékra emelkedhet, mivel a gyengébb gazdasági aktivitás enyhítheti a munkaerőpiaci feszültséget. A reálbérek növekedése 2026-ban enyhén negatív lehet, 2027-ben azonban ismét pozitív pályára állhat.

A közpénzügyek helyzete továbbra is kihívást jelent. A szlovák államháztartási hiány a Bizottság szerint a 2025-ös 4,5 százalékról 2026-ban 4,6 százalékra, 2027-ben pedig változatlan politika mellett 5,4 százalékra nőhet.

Az államadósság a GDP arányában a 2025-ös 61,4 százalékról 2026-ban 63,7 százalékra, 2027-ben pedig 66,9 százalékra emelkedhet.

Az Európai Unió egészére nézve is visszafogottabb kilátásokat vázolt fel Brüsszel. Az EU gazdasága a 2025-ös 1,5 százalékos növekedés után 2026-ban várhatóan csak 1,1 százalékkal bővül, majd 2027-ben 1,4 százalékra gyorsulhat. Az eurózónában a növekedés 2026-ban 0,9 százalék, 2027-ben 1,2 százalék lehet.

A Bizottság szerint az európai gazdasági kilátásokat jelentősen rontja a közel-keleti konfliktus, amely újabb energiaársokkot idézett elő. Ez növeli az inflációt, rontja a gazdasági hangulatot, és visszafogja a beruházásokat. Az EU-ban az infláció 2026-ban 3,1 százalék lehet, majd 2027-ben 2,4 százalékra mérséklődhet.

Brüsszel arra is figyelmeztet, hogy a magas bizonytalanság miatt kedvezőtlenebb forgatókönyv sem zárható ki. Ha az energiaárak tartósan magasabb szinten maradnak, az infláció lassabban csökkenhet, a gazdasági aktivitás pedig 2027-ben sem élénkülne érdemben.

