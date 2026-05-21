Fokozott tűzveszélyre figyelmeztetnek 13 szlovákiai járásban

Csütörtöktől Szlovákia 13 járásában hirdettek fokozott tűzveszélyt. Az érintett térségek között az ország délnyugati, északi és délkeleti részei is szerepelnek – tájékoztatott Zuzana Geguššová, a Tűzoltó- és Mentőszolgálat Országos Parancsnokságának szóvivője.

A figyelmeztetés a következő járásokra vonatkozik:

Csacai, Kiszucaújhelyi, Szakolcai, Turócszentmártoni, Stubnyafürdői, Simonyi, Pozsonyi, Dunaszerdahelyi, Komáromi, Érsekújvári, Lévai, Rozsnyói és a Kassa-vidéki járásra.

A fokozott tűzveszély idején mindenkinek kötelessége betartani a tűzvédelmi előírásokat. Tilos különösen a nyílt láng használata, a száraz fű, bokrok és fák égetése, valamint tűz gyújtása olyan helyeken, ahol az könnyen továbbterjedhet.

A tűzoltók arra figyelmeztetnek, hogy a száraz időjárás és a könnyen lángra kapó növényzet miatt már egy kisebb figyelmetlenség is komoly károkat okozhat. A lakosságot ezért fokozott óvatosságra intik, különösen erdős, mezős és száraz növényzettel borított területeken.

