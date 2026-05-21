Raši horvát kollégájával tárgyalt, szóba került az Adria-kőolajvezeték is

Richard Raši, a szlovák parlament elnöke csütörtökön a pozsonyi várban fogadta Gordan Jandrokovićot, a horvát parlament, a Sabor elnökét. A megbeszélésen a két ország együttműködéséről, a Három Tenger Kezdeményezésről, az Európai Unió bővítéséről, valamint az Adria-kőolajvezetéken keresztüli olajszállításról is tárgyaltak.

Raši a találkozót követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta, Horvátország Szlovákia legfontosabb partnere a balkáni térségben. Mint mondta, a két ország kapcsolatai nem csupán hivatalos politikai nyilatkozatokon alapulnak, hanem erős emberi kötelékeken is. Ennek kapcsán utalt a Horvátországba utazó szlovák turisták számára, valamint a horvátországi szlovák és a Szlovákiában élő horvát közösségre is.

Parlamenti együttműködésről is egyeztettek

A két házelnök méltatta a szlovák–horvát kapcsolatokat, és jelezte készségét a parlamenti együttműködés erősítésére. Szó esett az ifjúsági parlamentek közötti kapcsolatok lehetőségéről is.

A tárgyaláson érintették a szlovák parlament házszabályának módosítását is, amelyet a képviselőknek már a következő ülésen alkalmazniuk kellene. Raši ezzel összefüggésben megjegyezte, hogy Horvátországban a parlamentben sikerült megállapodni az ellenzékkel is a felszólalási idő korlátozásáról.

Az EU-bővítés és a Nyugat-Balkán is napirenden volt

A felek a nyugat-balkáni helyzetről és az Európai Unió bővítéséről is tárgyaltak. Jandroković szerint az uniós bővítés hozzájárulhat a kontinens stabilitásához, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a csatlakozni kívánó országoknak teljesíteniük kell a tagsági feltételeket.

Raši egyúttal megerősítette, hogy Szlovákia támogatja Horvátország csatlakozását a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez, az OECD-hez.

Olajtranzit és Három Tenger Kezdeményezés

A találkozón szóba került az Adria-kőolajvezetéken keresztüli szlovákiai olajtranzit is. A két parlamenti elnök emellett a Három Tenger Kezdeményezésről is egyeztetett. A kezdeményezést korábban Horvátország vezette, a következő évben pedig Szlovákia ad otthont a csúcstalálkozónak.

Jandroković reményét fejezte ki, hogy Szlovákia sikeresen folytatja a kezdeményezés fejlesztését, és jelezte, Horvátország kész ebben segítséget nyújtani.

SZE/Felvidék.ma/TASR