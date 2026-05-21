Home Kitekintő Szabadkereskedelmi megállapodást készít elő Szerbia és Ukrajna
Kitekintő

Szabadkereskedelmi megállapodást készít elő Szerbia és Ukrajna

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: AFP

Szabadkereskedelmi megállapodást köthet Szerbia és Ukrajna, erről tárgyalt Belgrádban Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes a szerb kereskedelmi miniszterrel, a miniszterelnökkel és a köztársasági elnökkel csütörtökön.

A szerb–ukrán üzleti fórum alkalmával elhangzott, az idei esztendő első negyedévében a kétoldalú árucsere-forgalom elérte a 152,8 millió dollárt. A két ország külkereskedelmi forgalma 2025-ben 442,2 millió dollárt tett ki.

Ukrajna az egyetlen európai ország, amellyel Szerbia még nem kötött szabadkereskedelmi megállapodást. Csütörtökön Jagoda Lazarević illetékes miniszter és Tarasz Kacska írt alá közös nyilatkozatot arról, hogy előkészítik a szabadkereskedelmi megállapodást, amely a várakozások szerint az év végéig életbe is lép.

A szerb tárcavezető rámutatott: Belgrád és Kijev előtt nagy lehetőségek vannak a gazdasági kapcsolatok fejlesztésére, különösen a kereskedelem, az energetika, az infrastruktúra és a logisztika területén. Úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi európai gazdasági kihívások közepette „partnerekre van szükség”, és a két ország együttműködése hozzájárulhat a gazdasági ellenálló képességük növeléséhez.

Tarasz Kacska hangsúlyozta:

A szabadkereskedelmi megállapodás megkötése után háromszorosára is nőhet a két ország közötti áruforgalom. Az ukrán politikus szerint különösen a mezőgazdaságban, a gépiparban, az építőiparban és a logisztikában rejlik jelentős együttműködési potenciál.

Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnök külön megbeszélést folytatott Tarasz Kacskával, amelyen a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséről, az európai integrációról és a gazdasági együttműködés bővítéséről tárgyaltak. A szerb államfő szerint Szerbia és Ukrajna között jelentős tér van a partneri kapcsolatok kiszélesítésére.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A szudétanémetek Brünnben fejet hajtottak a nácizmus áldozatainak...

Hatékonyabb jogi védelmet biztosító jogszabályokat fogadott az EP...

A magyar honvédelem hősei előtt tisztelegtek a Fiumei...

Merz átmeneti uniós státuszt adna Ukrajnának a teljes...

Az ENSZ határozatban erősítette meg a klímaváltozás elleni...

Több tízezer fiatalt mozgat meg idén nyáron is...

Beperelte az ukrán elnököt az energiaszektort érintő korrupciós...

Az EU aláírta a Ukrajnát támogató hitelprogrammal kapcsolatos...

Lépéseket követel Szlovákiával szemben az Európai Parlament a...

Ukrajna „elkötelezett a nemzeti kisebbségi jogok európai normáknak...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma