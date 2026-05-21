Szabadkereskedelmi megállapodást készít elő Szerbia és Ukrajna

Szabadkereskedelmi megállapodást köthet Szerbia és Ukrajna, erről tárgyalt Belgrádban Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes a szerb kereskedelmi miniszterrel, a miniszterelnökkel és a köztársasági elnökkel csütörtökön.

A szerb–ukrán üzleti fórum alkalmával elhangzott, az idei esztendő első negyedévében a kétoldalú árucsere-forgalom elérte a 152,8 millió dollárt. A két ország külkereskedelmi forgalma 2025-ben 442,2 millió dollárt tett ki.

Ukrajna az egyetlen európai ország, amellyel Szerbia még nem kötött szabadkereskedelmi megállapodást. Csütörtökön Jagoda Lazarević illetékes miniszter és Tarasz Kacska írt alá közös nyilatkozatot arról, hogy előkészítik a szabadkereskedelmi megállapodást, amely a várakozások szerint az év végéig életbe is lép.

A szerb tárcavezető rámutatott: Belgrád és Kijev előtt nagy lehetőségek vannak a gazdasági kapcsolatok fejlesztésére, különösen a kereskedelem, az energetika, az infrastruktúra és a logisztika területén. Úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi európai gazdasági kihívások közepette „partnerekre van szükség”, és a két ország együttműködése hozzájárulhat a gazdasági ellenálló képességük növeléséhez.

A szabadkereskedelmi megállapodás megkötése után háromszorosára is nőhet a két ország közötti áruforgalom. Az ukrán politikus szerint különösen a mezőgazdaságban, a gépiparban, az építőiparban és a logisztikában rejlik jelentős együttműködési potenciál.

Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnök külön megbeszélést folytatott Tarasz Kacskával, amelyen a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséről, az európai integrációról és a gazdasági együttműködés bővítéséről tárgyaltak. A szerb államfő szerint Szerbia és Ukrajna között jelentős tér van a partneri kapcsolatok kiszélesítésére.

