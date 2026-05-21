Tovább drágultak a lakások Szlovákiában, ingatlanközvetítő nélkül több ezer eurót lehet megtakarítani

Ismét jelentősen emelkedtek a lakásárak Szlovákiában. A Szlovák Nemzeti Bank aktuális adatai szerint 2026 első negyedévében éves összevetésben 11,1 százalékkal drágultak a lakások. Az átlagos négyzetméterár elérte a 3378 eurót, ami 115 euróval több, mint a múlt év végén volt.

A Bezrealitky.sk portál szerint a növekvő ingatlanárak mellett érdemes nemcsak magának a lakásnak vagy háznak az árára figyelni, hanem az adásvétellel járó járulékos költségekre is. Ingatlanközvetítő nélkül ugyanis akár több ezer eurót is meg lehet takarítani.

A jutalék is együtt nő az ingatlanárakkal

A vevők és az eladók számára az áremelkedés nemcsak azt jelenti, hogy drágább lett maga az ingatlan, hanem azt is, hogy a vételárhoz százalékosan kötődő költségek is nőnek. Ha például az ingatlanközvetítői jutalékot átlagosan négy százalékkal számolják, akkor egy 200 ezer eurós lakás esetében ez 8000 eurót, egy 250 ezer eurós ingatlannál 10 ezer eurót, egy 300 ezer eurós lakásnál pedig már 12 ezer eurót jelenthet.

„A lakhatási költségek emelkedése idején nemcsak a lakás vagy ház árát érdemes nézni, hanem minden olyan költséget is, amely az ügylethez kapcsolódik. Százalékos jutalék esetén minél drágább az ingatlan, annál magasabb a jutalék abszolút összege is. Ezért természetes, hogy az emberek egyre inkább összehasonlítják, a folyamat mely részeit tudják biztonságosan közvetlenül megoldani, és hol érdemes szakértői segítséget igénybe venni” – mondta Miroslav Kadleček, a Bezrealitky.sk képviselője.

Megtakarítás igen, de jogbiztonság nélkül nem érdemes kockáztatni

Kadleček szerint egy több százezer eurós ingatlannál valóban érdemes megfontolni, hogyan lehet megtakarítani az automatikus százalékos jutalékon. Ugyanakkor nem szabad lemondani a jogbiztonságról, a pénz biztonságos elszámolásáról és az ingatlan egyértelmű átadásáról.

Mint hangsúlyozta, az alap a jó előkészítés, az ellenőrzött információ és a szakértői segítség ott, ahol egy hiba a legtöbbe kerülhet.

Mit kell ellenőrizni már az elején?

A portál szerint azoknak, akik ingatlanközvetítő nélkül vásárolnának vagy adnának el ingatlant, több fontos szabályra is figyelniük kell. Már a tárgyalások előtt ellenőrizni kell a valódi tulajdonost a tulajdonlapon és a kataszterben. Vásárláskor érdemes megnézni a cégjegyzéket, az építési dokumentációt és az elérhető nyilvános forrásokat is.

A foglaló vagy az adásvételi szerződés aláírása előtt ellenőrizni kell az esetleges terheket, zálogjogokat, szolgalmi jogokat, végrehajtásokat vagy más jogi korlátozásokat. Ezek befolyásolhatják a finanszírozást, a tulajdonjog átruházását és az ingatlan későbbi használatát is.

Nemcsak a jogi állapot számít

Lakás esetében érdemes utánanézni a vezetékek, az ablakok, a fűtés, a közös helyiségek állapotának, valamint annak is, milyen felújításokat terveznek a házban, és mekkora összeg van a javítási alapban.

Családi háznál ezen túl a tető, a szigetelés, a közművek, a telek és a megközelíthetőség állapota is lényeges.

Foglaló, finanszírozás, szerződés

A foglalási megállapodásnak csak akkor van értelme, ha már tisztázott az ár, a finanszírozás módja, a határidők, a tulajdoni viszonyok és az ingatlan állapota.

A vevőnek előre tudnia kell, saját forrásból, jelzáloghitelből vagy ezek kombinációjából vásárol-e, az eladónak pedig érdemes ellenőriznie, hogy az érdeklődő valóban képes-e finanszírozni a vásárlást.

Az adásvételi szerződésnek pontosan tartalmaznia kell az ingatlan leírását, az árat, a fizetés módját, a határidőket, az átruházás feltételeit, a szankciókat és az átadás szabályait.

A vételárat nem ajánlott közvetlenül az eladónak utalni

A vételárat nem ajánlott közvetlenül az eladó számlájára utalni. Biztonságosabb, ha azt ügyvéd, közjegyző vagy bank őrzi mindaddig, amíg a tulajdonátruházás feltételei nem teljesülnek.

Az eladóknak arra is figyelniük kell, hogy a jó ár önmagában nem elég, ha a hirdetés nem tűnik megbízhatónak. Minőségi fényképekre, pontos leírásra, az alapterület, az elrendezés, az állapot, a havi költségek, a felszereltség, a parkolási lehetőség és a környék bemutatására is szükség van.

Az átadás részleteit is előre tisztázni kell

Már a szerződés aláírása előtt egyértelművé kell tenni, ki nyújtja be a tulajdonjog-bejegyzési kérelmet, mikor szabadul fel a letétben lévő pénz, mikor adják át az ingatlant, és ki intézi az energiaszolgáltatások átírását.

Az átadáskor célszerű átadási-átvételi jegyzőkönyvet készíteni, ami tartalmazza a mérőórák állását, a kulcsok számát, a berendezési tárgyak listáját, valamint az esetleges megállapodásokat arról, mi marad az ingatlanban. A fotódokumentáció is segíthet abban, hogy az eladás után elkerülhetők legyenek a viták.

SZE/Felvidék.ma/TASR