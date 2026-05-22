Első világháborús magyar hadifoglyok sírköveit állítják ki a kazahsztáni Ekibasztuz múzeumában

Első világháborús magyar hadifoglyok sírköveit vette át csütörtökön az észak-kazahsztáni Ekibasztuz város múzeuma – közülte a helyi Salem hírportál.

A hadifoglyok sírjait tavaly találták meg a Bogatir Komir szénbányavállalat területén. Történészi becslések szerint

a bányában annak idején mintegy ezer magyar, osztrák és olasz nemzetiségű katonát dolgoztathattak.

A temetkezési helyet 2025. május végén felkereste Róna Ottó kazahsztáni magyar nagykövet Ajan Bejszekin polgármester és Marijam Malikova, az AMANAT kormánypárt ekibasztuzi szervezetének ügyvezető titkára kíséretében.

A kazah és a magyar fél megállapodott abban, hogy a sírköveket átadják az ekibasztuzi múzeumnak. A bányavállalat a temető területén felfüggesztette a munkálatokat.

A múzeumban Kővári László katonai attasé, valamint Stier Márk és Kosaras Péter hadtörténész csütörtökön megbeszéléseket folytatott Marijam Malikovával és Ivan Truhin régésszel. A Salem beszámolója szerint megkezdődött a kiállítás előkészítése és folytatódik a hadifoglyok hozzátartozóinak felkutatása.

