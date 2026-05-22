Home Múltidéző Első világháborús magyar hadifoglyok sírköveit állítják ki a kazahsztáni Ekibasztuz múzeumában
Múltidéző

Első világháborús magyar hadifoglyok sírköveit állítják ki a kazahsztáni Ekibasztuz múzeumában

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (Kép: 2nd4thmgb.com.au)

Első világháborús magyar hadifoglyok sírköveit vette át csütörtökön az észak-kazahsztáni Ekibasztuz város múzeuma – közülte a helyi Salem hírportál.

A hadifoglyok sírjait tavaly találták meg a Bogatir Komir szénbányavállalat területén. Történészi becslések szerint

a bányában annak idején mintegy ezer magyar, osztrák és olasz nemzetiségű katonát dolgoztathattak.

A temetkezési helyet 2025. május végén felkereste Róna Ottó kazahsztáni magyar nagykövet Ajan Bejszekin polgármester és Marijam Malikova, az AMANAT kormánypárt ekibasztuzi szervezetének ügyvezető titkára kíséretében.

A kazah és a magyar fél megállapodott abban, hogy a sírköveket átadják az ekibasztuzi múzeumnak. A bányavállalat a temető területén felfüggesztette a munkálatokat.

A múzeumban Kővári László katonai attasé, valamint Stier Márk és Kosaras Péter hadtörténész csütörtökön megbeszéléseket folytatott Marijam Malikovával és Ivan Truhin régésszel. A Salem beszámolója szerint megkezdődött a kiállítás előkészítése és folytatódik a hadifoglyok hozzátartozóinak felkutatása.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Felavatták a romjaiból újjáépített Bethlen-Rákóczi várat Gyimesbükkön

A kitelepítések a felvidéki református közösségeket is mélyen...

Görgei lovasszobra

Három héttel tovább látogatható Az öröklét őrei című...

Farkas István író-tanárra emlékeztek a lévaiak

Községi krónika Dunaújfalu

A legendás magyar „edzőiskola” nyomában – Puskás és...

A szabadság vándora – Kossuth Lajos amerikai diadalútja

Negyvenöt éve történt a II. János Pál elleni...

Duka Zólyomi Árpád Emléknapok

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma