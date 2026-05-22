Ünnepi és lelki témájú műsorok pünkösdkor a közmédia rádiócsatornáin

A közmédia rádiócsatornái idén is gazdag ünnepi műsorkínálattal készülnek pünkösdre. A hallgatókat május 23. és 25. között vallási és kulturális műsorokkal, népzenei összeállításokkal és családi tartalmakkal várják.

A Kossuth Rádió pünkösdvasárnap hajnalban, 5:07-től ünnepi zenei összeállítás hangol az ünnepre, majd 9:06-kor A pünkösd egyházi és népi hagyományai című műsor idézi fel az ünnepkör vallási és folklórhagyományait. Pünkösdhétfőn már a kora reggeli órákban folytatódik az ünnepi kínálat: 5:05-tól ismét pünkösdi zenei válogatás hallható, 10:04-kor pedig evangélikus istentiszteletet közvetít a Kossuth Rádió a Majos–Mucsfai Társult Evangélikus Egyházközségből. Az igehirdetést Makán Hargita lelkész tartja. A délutáni műsorok a hit, a közösség és a lelki megújulás témáit járják körül. 13:00-kor a Stromateis című műsorban Alexandriai Szent Kelemen azonos című művéről beszélgetnek, 16:05-tól a Növekedjetek a kegyelemben! című vallási műsor jelentkezik, majd 16:32-kor a pünkösd közösségépítő erejéről és belső lelki üzenetéről hallhatnak műsort. 17:06-tól modern népzenei feldolgozások idézik meg az ünnep üzenetét, míg 18:30-kor A csendtől a megszólalásig című műsor zárja a tematikát.

A Dankó Rádió Tudta-e? című népzenei sorozatában már a pünkösdöt megelőző napokban hallhatnak a pünkösdi néphagyományokról, szokásokról, a májusfakitáncolásról, pünkösdi királyválasztásról vagy a törökbasa-járásról, ezekhez kapcsolódó népzenével. Pünkösdvasárnap 11 órától a Dankó Extra különkiadásával várja a nótakedvelőket. A műsorban a legutóbbi, május 11-i szentendrei Dankó Klub koncertfelvételeiből hallhatnak válogatást, amelyben pünkösdi hangulatú magyarnóták és ünnepi dallamok is felcsendülnek.

A Bartók Rádió hagyományosan az ünnephez méltó klasszikus zenei kínálattal készül: pünkösd alkalmából kórusművek, spirituális kompozíciók és népzenei összeállítások hallhatók a csatornán.

A legkisebbeket a Csukás Meserádió várja ünnepi műsorfolyammal. A Csukás Mesepostában István bácsi is tematikus adással készül. Pünkösd alkalmából a hagyományokról, pünkösdi játékokról mesél a gyerekeknek Gubik Petra, a rádió hangja. Pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn ünnepi versekkel és dalokkal is találkozhatnak a hallgatók. Az Esti mese – Csillagok esti mesefényben című műsorban vasárnap Götz Anna meséli el Szipőcs Ildikó A pünkösdi király című történetét. Hétfőn a szintén tematikus műsorfolyam mellett este Esztergályos Cecília szavalja el Benedek Elek Piros pünkösd napján című versét.

MTVA/Felvidék.ma