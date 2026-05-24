A Szentlélekre és a karizmákra fókuszál a Remény pünkösdi száma

Éljünk a Lélek gyümölcsei szerint! – kéri a kedves Olvasókat a vezércikket író Fazekas Z. Márton csornai premontrei apát. Ha pünkösd, akkor Csíksomlyó! Erre utal a címlapfotó is.

Nem elásásra kaptuk a karizmákat – olvasható a Gyürki Istvánnal készült interjúban. A május 24-i dátummal megjelenő lap egy teljes oldalon foglalkozik a Szentlélek-szemináriummal, a sokak által Élet a Lélekben néven ismert karizmatikus találkozó-sorozattal.

Bemutatásra kerül Boldog Salkaházi Sára vértanú életútja, aki 1940 pünkösdjén tett örök fogadalmat a Szociális Testvérek Társaságában.

A pünkösdi számból sem hiányzik a vasárnapi homília, mely arra buzdít, hogy legyen újra pünkösd a lelkünkben, családjainkban, Egyházunkban. A Lelkesebb jövő bennünk kezdődjék el!

Dsida Jenő Pünkösd című költeménye mellett Reményik Sándor és Fellinger Károly pünkösdi verse is megjelenik a Remény hetilapban, Mohos Gábor püspök atya tollából pedig a Lélek erejéről szóló sorok gazdagítják az Olvasókat. Lélek és „lélektelenség” címmel Fóthy Zoltán atya írását, Ép testben épphogy élek címmel pedig Nagy András atya gondolatait olvashatják a 21. számban.

A májusi Mária-hónaphoz kapcsolódik Lőrincz Sarolta Aranka írása, Halag Éva beszámolója pedig a Szlovákiai Máltai Szeretetszolgálat májusi zarándoklatáról szól, melyen önkéntes orvosként vett részt a franciaországi híres Mária-kegyhelyen, Lourdesban.

Benyák Bernát piarista paptanárra Csáky Károly emlékezik egyháztörténelmi írásában. Hogy mi történt az elmúlt időszakban Prágában, Szepsiben, Alsó- és Felsőszeliben, valamint Ostraván, a lap 3. és 12. oldalain olvashatják. A főként XIV. Leó pápáról szóló híreket pedig e héten is az újság 2. oldalán találják.

Az elsőáldozások időszaka van. A szerkesztőség villámpostaládájába (remeny@remeny.sk) várják az idei csoportképeket. A pozsonyi magyar elsőáldozási szentmise után készült fotót a gyerekrovatban tekinthetik meg.

Koller Gyula atyáról szóló rádióműsort, kántorképző tanfolyamot, nyári gyerektáborokat, pozbai és délvidéki zarándoklatokat, ausztriai kerékpártúrát is ajánl a hetilap 15. és 16. oldala.

Recept, rejtvény, termékajánló is helyet kap a pünkösdi számban. A Szentlélek ajándékait, áldott pünkösdöt kívánunk az Olvasóknak!

