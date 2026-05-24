Csoportos tárlattal tisztelegnek a lévai és környékbeli fotográfusok előtt

A Lévai Regionális Művelődési Központ idén tizenkilencedik alkalommal szervezte meg a Lévai Fotográfiai Napok nemzetközi fotófesztivált. A jeles szlovák, magyar, lengyel és cseh fotóművészek önálló tárlatai mellett kísérőprogramként szervezték meg a központ kiállítótermében a 1950 utáni lévai és környékbeli fotóművészek alkotásait összegző csoportos tárlatot. Eme kiállítással is emlékezik a művelődési központ Léva első írásos említésének 870. évfordulójára.

Mint Marta Kosmályová kifejtette, a bemutatkozó művészek sokasága is mutatja, hogy igen gazdag a város és környéke fotográfiai hagyatéka. A kiállításon 19 amatőr és professzionális fotóművész vonultatja fel alkotásait. A tárlat tiszteleg a jeles elődök előtt, ugyanakkor bemutatja a jelenleg is a városban és környékén tevékenykedő fotósokat.

Nem hiányozhat a tárlatról a lévai születésű Ladislav Bielik fotóriporter, fotográfus prágai tavaszról készített, Férfi fedetlen felsőtesttel című legismertebb fotográfiája, amelyen Pozsony utcáin a megszállók tankja előtt szétgombolt ingben látható egy fiatal. Ladislav Bielikről és a híres fotójáról ITT írtunk korábban.

Ugyancsak látható a jeles szlovák fotóművész, Elena Košúthová néhány fényképe. A fiatal fotós növendékek is bekerültek a tárlatba. A kiállításon láthatók többek között Kosmály Gábor, Németh Árpád, Mészáros Lajos, vagy Pleva Péter fényképei is. A kiállítók mindegyike kötődik a városhoz, illetve a tágabb térséghez.

Az ipolyszakállosi Németh Árpádnak az elmúlt időszakban a lévai Barsi Múzeumban és az ipolysági Simonyi Lajos Galériában is láthatók voltak a fotográfiái. A lévai Mészáros Lajosnak életjubileuma alkalmából a lévai Reviczky Házban volt kiállítása. Az ugyancsak Léván élő Kosmály Gábor elismert fotóművésznek legutóbb a lévai zsinagógában volt életjubileuma alkalmából önálló tárlata.

Kosmály Gábor, a kiállítás kurátora megjegyezte, Léva és környéke nem csupán a kosárlabdacsapatáról és a jó borokról ismert, jeles fotográfusai is vannak. Előttük tiszteleg a művelődési központban megnyitott tárlat, mely június 18-ig tekinthető meg.

A kiállítás Léva város támogatásával valósult meg. A 19. Lévai Fotográfiai Napokról ITT és ITT számoltunk be.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma