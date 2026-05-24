Magyar szentmise pünkösd szombatján a pozbai Mária-kegyhelyen

Berényi Kornélia
Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma

Az idei évben az első magyar nyelvű szentmisét pünkösd ünnepének előestéjén tartották a történelmi Bars vármegye területén található Mária-kegyhelyen, a Pozbai Szentkúton, amely az Érsekújvári járásban található.

Az ünnepet köszöntő, a hitet mélyítő szentmisére sokan érkeztek a környékről, de távolabbi helyekről is: a Zobor-vidékről a Via Mariae polgári társulás képviseletében, valamint az Ipoly mentéről.

Gyurász Pál ipolyhídvégi plébános atyát, az ünnepi szabadtéri szentmise celebrálóját és a hívő gyülekezetet Wurczer Péter kántor, a magyar nyelvű alkalmak kezdeményezője és egyik szervezője köszöntötte.

A magyar szentmiséket szervező Wurczer Péter, kántor (Fotó: Berényi Kornélia)

Pál atya a szentbeszédben a kettős örömről beszélt: arról, hogy a zarándokok akár kérni, akár hálát adni érkeznek a kegyhelyre, miközben ünneplik a Szentlélek eljövetelét és köszöntik a Boldogságos Szűzanyát.

„Hitünkben legszebb páros a Szentlélek és a Szűzanya, hisz ennek a párosnak a gyümölcse Jézus Krisztus” – hangsúlyozta. Majd az életből vett példákkal szemléltetve kérte a híveket, hogy imádkozzanak egymásért, mert a Szentlélek működése és a Szűzanyába vetett hit csodákat tud tenni, és gyakran megmagyarázhatatlan módon hoz nagy változásokat saját és embertársaink életében.

Gyurász Pál atya mutatja be a szentmisét (Fotó: Berényi Kornélia)

A szentmisén a Lévai Szent László Kör tagjai szolgáltak, akik magukkal hozták a közösségük által őrzött Szent István–Szent László-ereklyét. Az ereklyét megalakulásuk 10. évfordulójára kapták a Budai Szent György Lovagrendtől. A szentmise után ezért ereklyetiszteletre is sor került.

A kegyhelyet Szentkút néven is ismerik, így sokan merítettek a kút vizéből, amelyet az ősi forrás fölé emeltek, és vittek belőle az otthonmaradottaknak.

A szertartás végén Wurczer Péter megköszönte Gyurász Pál atya és oltártestvérei szolgálatát, majd ismertette a következő magyar nyelvű alkalmakat, ahová szeretettel várják a zarándokokat.

Érkezés a kegyhelyre (Fotó: Berényi Kornélia)

A pozbai kegyhelyen az idei magyar nyelvű szentmisék időpontjai:

  • Június 22., hétfő, 17.30 – közösségek zarándoklata, ünnepi szentmisét dr. Fábry Kornél Esztergom-budapesti segédpüspök mutatja be.
  • Szeptember 19., szombat – a Hétfájdalmú Szűz Mária ünnepéhez kapcsolódó magyar zarándoklat a főbúcsú (szeptember 15.) utáni szombaton. Ekkor Puss Sándor jezsuita szerzetes, köbölkúti plébániai helynök celebrálja a szabadtéri szentmisét.
  • Október 10., szombat délelőtt – az év utolsó magyar szentmiséje a Magyarok Nagyasszonya ünnepén. Főcelebráns Zsidó János pápai káplán, nyékvárkonyi esperesplébános.

Csendes percek a kegyhelyen (Fotó:Berényi Kornélia)

A Pozba falu határában, az erdőségben megbúvó ősi kegyhely eredete a 18. századig nyúlik vissza. Valódi kegyelmi pillanatokat nyújthat azoknak, akik a szertartásokra vagy éppen a csendre és elmélyülésre vágynak. A felvidéki magyar katolikus közösségek 2022 óta nagy örömmel és hálával zarándokolnak a Wurczer Péter által újraindított magyar nyelvű szentmisékre. A kántor egyben Barsbaracska polgármestere, valamint operaénekesként is ismert a felvidéki közönség körében.

A pozbai magyar alkalmak hírei a Pozba – Szentkút, Zarándokhely Facebook-oldalon követhetők.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma

