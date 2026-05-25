A kormányfő szerint változás lesz, ha nem áll helyre a bizalom az SNS és Taraba között

Személyi változás lesz a kormányban, ha szeptember végéig nem áll helyre a politikai bizalom az SNS és a jelöltje, Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter között – jelentette ki a három legfőbb közjogi méltóság hétfői találkozója után Robert Fico (Smer-SD) kormányfő. Hozzátette, szeretné, ha helyreállna a bizalom, és stabil koalíciós partnerrel kormányozna.

Azt is megjegyezte, a hétfői koalíciós tanácson észszerű megbeszélést folytattak, és a koalíciós pártok leszögezték, hogy folytatni akarják a közös kormányzást, egészen a ciklus utolsó napjáig. „Tiszteletben kell tartanom, hogy a koalíciós szerződés szerint a környezetvédelmi tárca az SNS politikai ellenőrzése alá tartozik. Taraba pedig az SNS jelöltje. Pacta sunt servanda, vagyis a megállapodásokat be kell tartani, és a koalíciós szerződés szerint ha a koalíciós partner a minisztere lecserélését kéri, a kormányfő köteles ezt a javaslatot előterjeszteni az államfőnek” – jelentette ki Fico.

Azt is elmondta, kormányfőként a legfontosabb feladata biztosítani, hogy meglegyen a kormánypárti többség. Úgy véli, a kedden (május 26.) kezdődő ülésszakon minden kormánypárti javaslatot sikerül elfogadtatni.

Szerinte Taraba jó miniszter, és erkölcsi dilemma elé kerül, hogy mit tegyen, ha hivatalosan is megkapja Andrej Danko SNS-elnöktől a leváltására vonatkozó javaslatot.

A sokat emlegetett kormányátalakítást médialufinak nevezte. Peter Pellegrini a találkozó után kijelentette, egyelőre nem olyan a helyzet, hogy államfőként közbe kellene lépnie.

„A kormányfővel folytatott mai megbeszélés alapján nem látom olyannak a helyzetet, hogy a kormányfőnek rövid időn belül indítványoznia kellene valamilyen lépéseket az elnöki palotánál” – véli Pellegrini.

