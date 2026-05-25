Somorja posztumusz Pro Urbe-díjjal tisztelgett Pogány Erzsébet emléke előtt

Somorja Város Napja alkalmából posztumusz Pro Urbe-díjat adományoztak Pogány Erzsébetnek, a Szövetség a Közös Célokért Polgári Társulás egykori igazgatójának, a Felvidék.ma alapítójának és haláláig irányítójának. Az elismerés annak az életpályának állít emléket, amely a felvidéki magyar közösség szolgálatában, gyakran a háttérben, de annál maradandóbb hatással teljesedett ki.

Somorja város önkormányzata a Város Napja alkalmából a Pro Urbe-díjat in memoriam Pogány Erzsébet részére adományozta sokéves, kivételesen jelentős munkásságáért, valamint a város fejlődése érdekében kifejtett sokoldalú és gyümölcsöző tevékenységéért. A díjátadóra 2026. május 24-én, a Somorjai Városi Művelődési Központban került sor.

A város ezzel nemcsak egy somorjai közéleti személyiség előtt hajtott fejet, hanem egy olyan életmű előtt is, amely jóval túlmutatott a város határain. Pogány Erzsébet, született Hombauer, közgazdász, közéleti személyiség a családja révén Somorjához kötődött, maga is ebben a városban élt és tevékenykedett. Tanulmányait Pozsonyban, a Közgazdasági Egyetemen végezte, ahol 1987-ben szerzett diplomát, 2017-ben pedig doktori címet.

A rendszerváltozás után az Együttélés Politikai Mozgalom központi irodájának vezetője volt, több sikeres választási kampány fűződött a nevéhez, később pedig meghatározó tevékenységet folytatott a Magyarok Világszövetségében. Budapesten az induló Századvég Politikai Iskola végzős hallgatója volt, rövid ideig a Rákóczi Szövetség mellett működő alapítványnál is dolgozott.

Pogány Erzsébet neve azonban a felvidéki magyar közéletben mindenekelőtt a közösségszervező, intézményépítő munkával forrt össze. 2001-től alapító tagja volt a Szövetség a Közös Célokért Polgári Társulásnak, amelynek igazgatójaként meghatározó szerepet vállalt a felvidéki magyar civil, közéleti és tájékoztatási munka szervezésében. 2005-ben elindította az első hazai magyar hírportált, a Felvidék.má-t, amelynek haláláig igazgatója volt. Ugyancsak alapítója és irányítója volt a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaságnak.

Munkásságát a céltudatosság, a kitartás, az önzetlen szolgálat és a közösség iránti mély elkötelezettség jellemezte.

Azok közé tartozott, akik nem a reflektorfényt keresték, hanem a lehetőségeket: pályázatokat, kapcsolatokat, intézményi kereteket, programokat, kezdeményezéseket, amelyekből mások, közösségek, fiatalok, szervezetek és ügyek épülhettek.

Somorján önkormányzati képviselőként dolgozott a Magyar Közösség Pártja színeiben, és hosszú ideig aktív szerepet vállalt a Csemadok helyi szervezetének vezetőségében is. Több évtizeden át dolgozott a város közéleti, társadalmi és kulturális életében, munkájával hozzájárulva Somorja fejlődéséhez.

Különösen fontos szerepe volt a somorjai Nagyboldogasszony-plébániatemplom restaurálásának támogatásában és a történelmi orgona felújításában. A városi méltatás szerint az anyagi lehetőségek felkutatásával és a szükséges források jelentős részének biztosításával meghatározó szerepet játszott az orgona teljes restaurálásában, valamint abban, hogy a templom ismét a város kulturális életének fontos helyszínévé váljon.

Magyarországi kapcsolatait is a közösség javára fordította: több somorjai gyermek vehetett részt segítségével nemzetközi nyári táborokban külföldön, és sok éven át támogatta tehetséges fiatalok továbbtanulását Magyarországon. Nyolc évvel ezelőtti hirtelen halála pótolhatatlan veszteséget jelentett a felvidéki, a csallóközi és a somorjai magyarság számára.

Pogány Erzsébet emléke a Szövetség a Közös Célokért társulás életében is tovább él. A SZAKC 2021-ben alapította meg a Pogány Erzsébet-díjat, hogy tisztelegjen egykori igazgatója életpályája előtt. Az elismeréssel azokat a felvidéki személyiségeket kívánják kiemelni, akik legalább egy évtizede, gyakran a háttérben, fáradhatatlanul és alázattal szolgálják a magyar közösség ügyét.

A díjat évente adományozza a kuratórium annak, aki tevékenységével méltóvá válik erre az elismerésre. 2021-ben Gál Piroska kapta meg a díjat, posztumusz pedig Tóth Klárát tüntették ki. 2022-ben Takács Zsuzsanna, 2023-ban Győri Margit részesült az elismerésben, ugyanebben az évben posztumusz Laczkó Lajos munkásságát is díjazták, 2024-ben Reiter Krisztina vehette át a Pogány Erzsébet-díjat, 2025-ben pedig Szanyi Mária.

A díj szellemisége pontosan azt a munkafelfogást őrzi, amely Pogány Erzsébetet is jellemezte: csendes, kitartó, következetes építkezést a felvidéki magyar közösségért. Olyan szolgálatot, amelynek eredményei sokszor csak később válnak láthatóvá, amikor már hiányzik az ember, aki összefogta, szervezte, mozgásban tartotta a közösségi ügyeket.

A somorjai ünnepi alkalom egyik legfontosabb üzenete is ez volt: az embereket sokszor életükben nem becsüljük meg eléggé, és csak távozásuk után döbbenünk rá igazán, mennyi munkát végeztek, mennyi ügyet vittek előre, és milyen nehéz pótolni őket. Pogány Erzsébet esetében ez a hiány azóta is érezhető.

A mostani Pro Urbe-díj ezért több mint városi elismerés. Méltó főhajtás egy olyan személy előtt, aki Somorjáért, a Csallóközért, a felvidéki magyarságért, a civil közösségekért és a magyar tájékoztatás ügyéért dolgozott.

A Felvidék.ma közössége számára pedig különösen személyes ez az elismerés: annak az alapítónak és igazgatónak állít emléket, akinek munkája nélkül ez a hírportál sem válhatott volna a felvidéki magyar közélet meghatározó fórumává.

Emléke legyen áldott, munkája pedig maradjon mérce mindazok számára, akik a közösség szolgálatát nem szerepnek, hanem hivatásnak tekintik.

SZE/Felvidék.ma