Somorján, Komáromban és Füleken is látható lesz az Apám lánya című film

Újabb helyszíneken vetítik Podhradská Lea díjnyertes dokumentumfilmjét, az Apám lányát. Az alkotás továbbra is a Presstige Kft. szervezésében kerül bemutatásra. A film elnyerte a Magyar Filmritikusok Díját és díjazták a Verzió filmfesztiválon is.

A film középpontjában egy évtizedekig elhallgatott családi tragédia áll. A rendező mindössze nyolcéves volt, amikor a nővére egyik napról a másikra eltűnt az életükből. A család az eseményt követően némaságba burkolózott, az eltűnt lányt nem keresték, a történet pedig az évek során szinte teljesen a feledésbe merült.

Huszonhét évnyi hallgatás után azonban váratlanul levél érkezik tőle. Lea ekkor dönt úgy, hogy kamerát ragad, és elindul, hogy felkutassa rég nem látott nővérét, és a helyükre illessze saját múltjának hiányzó darabjait.

A vetítést követően Jakubecz László moderálásával pódiumbeszélgetést tartunk a rendezővel, illetve pszichológusokkal. A beszélgetés a film keletkezésének hátterét, a forgatás során felmerült személyes és etikai dilemmákat, a rendszer hiányosságait és egyéb ki nem mondott témákat jár körül.

Vetítések:

2026. június 4., 18:00 – FÜLEK, VMK, Fb-esemény

Kísérőprogram: Panelbeszélgetés Podhradská Lea rendezővel és Demjén Anna pszichológussal

2026. június 5., 17:30 – Somorja, VMK, Fb-esemény

Kísérőprogram: Podhradská Lea rendezővel Jakubecz László beszélget.

2026. június 8., 17:00 – Komárom, Tátra Mozi, Fb-esemény

Kísérőprogram: Panelbeszélgetés Podhradská Lea rendezővel és Nagy Annamária pszichológussal Jakubecz László beszélget.

A belépés díjtalan.

Az eseménysorozatot a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma