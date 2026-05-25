XIV. Leó pápai pásztorlevele „utat akar mutatni az emberiség számára a mesterséges intelligencia korában”

Amikor a technológia gyengíti a kritikus gondolkodást, a béke kerül veszélybe – hangoztatta XIV. Leó pápa, aki felszólalt hétfőn megjelent enciklikája vatikáni sajtótájékoztatóján.

XIV. Leó pápa végig jelen volt a Magnifica humanitas kezdetű dokumentum több órás bemutatásán. Az egyház történetében most először fordult elő, hogy a pápa részt vett egy sajtótájékoztatón, amelyik ráadásul saját enciklikájáról szólt.

Az úgynevezett szinódusi teremben tartott bemutatót XIV. Leó angol nyelvű beszéddel zárta.

Hangoztatta, hogy pápai pásztorlevele „utat akar mutatni az emberiség számára a mesterséges intelligencia korában”.

Megjegyezte, hogy az egyház sohasem tartotta magát távol a történelem fordulópontjain, és most is „súlyos” változásokkal állunk szemben, amelyek kihatnak az emberiség jövőjére.

A pápa idézte a „korábbi Leót”, vagyis XIII. Leót, aki az első ipari forradalom idején az akkor jelentkező „új dolgokra” hívta fel a figyelmet Rerum novarum kezdetű enciklikájában.

Most is új dolgokkal állunk szemben, a mesterséges intelligencia életünk számos területét érinti, és „kihat az emberi együttéléssel kapcsolatos döntésekre, módosítja a konfliktusok alakulását is” – mondta XIV. Leó.

Megosztotta, hogy „nagyon nyugtalanító híreket” kapott egyre önállóbb fegyverrendszerekről, amelyek megkerülnek minden emberi ellenőrzést, valamint „aggasztó beszámolókat” algoritmusokról, amelyek megakadályozhatják az egészségügyi, foglalkoztatási és védelmi rendszerekhez való hozzáférést, az adatok előítéleteken alapuló és igazságtalan torzítása révén.

A pápa szerint ébernek kell maradni, mivel „a béke nem a háború hiányát jelenti, hanem az igazság szerinti cselekvést. Amikor azonban a technológia meggyengíti a kritikus gondolkodásunkat, maga a béke kerül veszélybe”.

Az enciklika a mesterséges intelligencia lefegyverzését sürgeti. XIV. Leó a sajtótájékoztatón azt mondta, tudja, hogy erős kifejezésről van szó, de szándékosan választotta, mivel jelenleg „olyan szavakra van szükség, amelyek képesek magukra vonni a figyelmet, felébreszteni a lelkiismereteket”.

Hangoztatta, hogy az egyház mindig is a nukleáris leszerelést szorgalmazta.

Megjegyezte, hogy a lefegyverzés önmagában nem elég, építkezni is kell. A perui szolgálata idején, 2017-ben bekövetkezett trópusi esőzést és áradást hozta fel példaként, amit az El Nino éghajlati ciklus okozott.

„Ott megtanultam, hogy az újraépítés nem az elpusztított helyettesítését jelenti, hanem a kötelékek helyreállítását, a bizalom újraindítását, a jövőbe vetett remény újraébresztését, és senki nem tud egyedül újraépíteni”

– jelentette ki a pápa.

A sajtótájékoztatón többek között Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár, valamint Christopher Olan, az Anthropic amerikai mesterséges intelligencia cég társalapítója szólalt fel.

Olan hangoztatta, hogy a mesterséges intelligencia széles skálán helyettesítheti az emberi munkavégzést, ami „erkölcsi és történelmi kihívást” jelent. Hozzátette, hogy jelenleg semmilyen mechanizmus nem létezik a mesterséges intelligencia teremtette javak globális megosztására.

Kijelentette, hogy a mesterséges intelligencia rendszereinek tervezése nem olyan, mint egy híd vagy egy repülőgép esetében, mivel „a mesterséges intelligencia rendszere annak is titokzatos, aki létrehozza”.

MTI/Felvidék.ma