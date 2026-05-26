Andruskó Zoltán kihallgatásával folytatódik a Kuciak-gyilkosság tárgyalása

Kedden Andruskó Zoltán koronatanú kihallgatásával folytatódik a Ján Kuciak újságíró meggyilkolásának megrendelése és az ügyészek meggyilkolásának előkészítése ügyében folyó főtárgyalás a bazini Speciális Büntetőbíróságon (ŠTS). A tanú 15 éves börtönbüntetését tölti az újságíró meggyilkolásának megszervezése miatt. A vádlottak, Marian K., Alena Zs. és Dušan K. jelen van a tárgyalóteremben.

A negyedik vádlott, Darko D. beleegyezett, hogy a távollétében folytassák le a tárgyalást, nem jelent meg a tárgyalóteremben. Andruskó korábban mindig símaszkot viselt, amikor átszállították a bíróságra.

Ezúttal nem volt rajta símaszk. A tanú azt mondta, nem tudja, miért, de megtagadták tőle a símaszk viselését. Hétfőn Andruskó azt vallotta, Alena Zs. rendelte meg nála az újságíró meggyilkolását. Kijelentette, hogy az eredeti terv szerint az újságíró holttestét el kellett volna tüntetni, hogy ne találják meg a tetteseket. Andruskó azt is leírta, milyen körülmények között adta át neki a vádlott a pénzt a gyilkosság elkövetéséért.

Azt vallotta, Alena Zs. tőle rendelte meg az ügyészek meggyilkolását is, ami végül nem történt meg. Azt mondta a tárgyalóteremben, hogy szerinte a fő megrendelő Marian K. volt. Andruskó nem tudott választ adni arra a kérdésre, miért őt választotta ki Alena Zs. arra, hogy megszervezze a jelenlegi főügyész, Maroš Žilinka meggyilkolását.

Azt mondta, szerinte úgy gondolhatta, hogy Kuciak meggyilkolásáig sem jutnak el, és hogy ez a megbízás is „kárba vész”. Egyebek mellett azt is elmondta a tanú, hogy Marian K. vádlottat a legmagasabb körökből fedezhették.

Az ügyvédek után Marian K. vádlott tett fel kérdéseket kedden délután a tanúnak. Egyebek között az érdekelte, miért akart Andruskó titokban tanúskodni az ügyészek meggyilkolásának előkészítésével kapcsolatos ügyben.

„Féltettem a biztonságomat és az életemet” – válaszolta a tanú. Dušan K. vádlottnak nem voltak kérdései. Alena Zs. vádlott egyebek között azt kérdezte, miért nem ment a rendőrségre, hogy feljelentse Szabó Tamást és Miroslav Marčeket Peter Molnár üzletember meggyilkolása miatt.

„Mert féltettem az életemet” – válaszolta Andruskó. Marian K.-t és Alena Zs.-t vádolják Ján Kuciak 2018 februári meggyilkolásának ügyében. A gyilkosság a galántai járásbeli Nagymácsédon történt, a támadásban az újságíró menyasszonya, Martina Kušnírová is meghalt.

Az ügyben korábban meghozott két ítéletet a Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezte. Már harmadszor utalják az ügyet a Speciális Büntetőbíróságra (ŠTS).

A gyilkosság elkövetőit, Miroslav Marčeket és Szabó Tamást 25 év, Andruskó Zoltánt 15 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bíróság. Marian K. és Alena Zs. mellett Dušan K. és Darko D. ellen is vádat emeltek az ügyészek meggyilkolásának előkészítése miatt.

A vádirat szerint Maroš Žilinka és Daniel Lipšic meggyilkolását 2017 őszén, Peter Šufliarský likvidálását 2018-ban rendelték meg. A gyilkosságokat nem hajtották végre. Szabó Tamást, aki beismerte a gyilkosságok előkészítését, 2022-ben jogerősen elítélték.

