Szoboszlai szabadrúgása is ott van a PL-idény legszebb góljai között

Fotó: MTI/EPA

Szoboszlai Dominik Arsenalnak lőtt szabadrúgásgólja is jelölt az év találata címre az angol labdarúgó Premier League-ben.

A liga honlapján tette közzé a díj jelöltjeinek tízes listáját.

Ezen szerepel a magyar válogatott csapatkapitányának a tavaly augusztus 31-én rendezett liverpooli rangadón, a 83. percben 25 méterről szerzett bombagólja, mellyel eldöntötte a három pont sorsát.

A liga jelezte, hogy a tízből kilenc találat a hónap gólja volt, a tízedik pedig egy májusi találat.

Szavazni a honlapon szerda délig lehet. A végeredmény viszont nem csupán a szurkolók voksai alapján alakul ki, hanem figyelembe veszik szakértők véleményét is.

