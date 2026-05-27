Megszüntették a Gabriela Matečná ellen folyó eljárást

Megszüntették a Gabriela Matečná volt mezőgazdasági miniszter ellen hűtlen kezelés ügyében indított eljárást. A legfőbb ügyész első helyettese a legfőbb ügyész nevében utasította a nyomozót, hogy lépjen az ügyben, és hozzon döntést – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Jana Tökölyová, a Legfőbb Ügyészség szóvivője.

A hírt az Aktuality.sk portál közölte. „A legfőbb ügyész első helyettese a legfőbb ügyész képviseletében, a gyanúsítottak, G. M. és R. P. panaszai alapján 2026. május 11-i határozatával hatályon kívül helyezte a nyomozó határozatát, amelyben G. M.-t és R. P.-t hűtlen kezeléssel gyanúsította, és utasította a nyomozót, hogy ismételten járjon el, és hozzon döntést az ügyben” – tájékoztatott Tökölyová.

Az Aktuality.sk értesülései szerint az ügy a Szlovák Földalapnak a szalánci erdők (Slanské lesy) ügyében folyó jogvita során vállalt képviseletével kapcsolatos.

„A tárgyalás során eredetileg egy kassai jogásznő látta el a képviseletet. Amikor a pert már szinte megnyerték, Gabriela Matečná 1,8 millió euróról szóló szerződést kötött az Ecker-Kán ügyvédi irodával. A nyomozók hűtlen kezelésként vizsgálták Matečná lépését” – írta a portál.

TASR/Felvidék.ma