Home Itt és Most Megszüntették a Gabriela Matečná ellen folyó eljárást
Itt és Most

Megszüntették a Gabriela Matečná ellen folyó eljárást

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: SME/Jozef Jakubčo)

Megszüntették a Gabriela Matečná volt mezőgazdasági miniszter ellen hűtlen kezelés ügyében indított eljárást. A legfőbb ügyész első helyettese a legfőbb ügyész nevében utasította a nyomozót, hogy lépjen az ügyben, és hozzon döntést – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Jana Tökölyová, a Legfőbb Ügyészség szóvivője.

A hírt az Aktuality.sk portál közölte. „A legfőbb ügyész első helyettese a legfőbb ügyész képviseletében, a gyanúsítottak, G. M. és R. P. panaszai alapján 2026. május 11-i határozatával hatályon kívül helyezte a nyomozó határozatát, amelyben G. M.-t és R. P.-t hűtlen kezeléssel gyanúsította, és utasította a nyomozót, hogy ismételten járjon el, és hozzon döntést az ügyben” – tájékoztatott Tökölyová.

Az Aktuality.sk értesülései szerint az ügy a Szlovák Földalapnak a szalánci erdők (Slanské lesy) ügyében folyó jogvita során vállalt képviseletével kapcsolatos.

„A tárgyalás során eredetileg egy kassai jogásznő látta el a képviseletet. Amikor a pert már szinte megnyerték, Gabriela Matečná 1,8 millió euróról szóló szerződést kötött az Ecker-Kán ügyvédi irodával. A nyomozók hűtlen kezelésként vizsgálták Matečná lépését” – írta a portál.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Jóváhagyta a szlovák kormány a júliusi népszavazás előkészületi...

A lakosság a szlovák–magyar kapcsolatok romlására számít

A PS és a Magyar Szövetség keresik a...

Kivonják a forgalomból a Zlatíčko és a Saguaro...

Raši szerint az erős önkormányzatok nélkül nincs modern...

Danko szerint akkor sem buktatják meg a kormányt,...

Andruskó Zoltán kihallgatásával folytatódik a Kuciak-gyilkosság tárgyalása

Civil fórumot szervez Komáromban a Köz.ügy platform a...

Megkötötte Szlovákia az amerikai gyártóval az F-16 vadászgépre...

A kormányfő szerint változás lesz, ha nem áll...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma