Megyei támogatásból újultak meg a somorjai körforgalmak

A Nagyszombat Megyei Önkormányzat továbbra is szisztematikus beruházásokat hajt végre a közlekedési infrastruktúra korszerűsítésébe. Az utak, hidak és kereszteződések rekonstrukciójának célja a biztonságos és folyamatos forgalomáramlás és a tömegközlekedési eszközök vezetői és utasai kényelmének növelése.

Nemrég fejeződtek be a III/1056-os úton, Somorján található körforgalmak átalakítási munkálatai. A beruházás magába foglalta két körforgalom átalakítását a város belterületén,

fő célként a csuklós buszok közlekedésének javítását és a közlekedés kényelmének növelését tűzték ki célul az adott helyszínen.

Az építési munkálatokat a CS s. r. o. végezte, közel 215 ezer euróért, áfával együtt.

