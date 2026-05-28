A BL-döntőre a Magyar Telekom nyolcszorosára növelte a Puskás Aréna 5G hálózatának kapacitását

Nyolcszorosára növelte a Magyar Telekom a Puskás Aréna teljes területén elérhető 5G hálózatának kapacitását, amelyet hazai ügyfelei és a Budapestre érkező külföldi szurkolók május 30-án, az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntőjén használhatnak először; ugyanezen a napon a vállalat országszerte is megnyitja a nyárra 5G, valamint gigaerős vezetékes hálózatát ügyfelei számára.

A Magyar Telekom szerdai tájékoztatása szerint kifejezetten stadionokra optimalizált és világszerte már jól bevált multibeam antennákkal erősítette meg a társaság a Puskás Aréna 5G hálózatát az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntőjére. A fejlesztéssel a szolgáltató a lelátón és a küzdőtéren teljesen levált a jelenlegi megosztott antennarendszerről.

A megoldással a Puskás Arénában is olyan technológia biztosítja a látogatók számára az 5G kapacitást, mint például marseille-i Vélodrome-ban, de ilyen rendszer működik Amerikában számos NFL és NBA arénában is, például a texasi AT&T Stadiumban és az Allegiant Stadiumban Las Vegasban – jelezték.

A technológia nagy kapacitású mobilhálózat kialakítását teszi lehetővé az intenzív hálózati terhelés kiszolgálására.

A Puskás Arénában megvalósított fejlesztés során 7 kilométer kábelt használtak fel, valamint 4 tonna acélszerkezetet építettek be annak érdekében, hogy 10 új rádióantennát biztonságosan helyezhessenek ki. Az új antennák összesen 18 bázisállomás kapacitásának megfelelő teljesítményt biztosítanak, ez akkora, mint körülbelül a Szolnokot lefedő hálózat kapacitása – ismertette a fejlesztés részleteit Nagy Péter, a Magyar Telekom műszaki vezérigazgató-helyettese a közleményben.

A Magyar Telekom több mint 230 szolgáltatóval kötött VoLTE roaming és 270 operátorral 5G roaming megállapodást világszerte, így

az UEFA Bajnokok Ligája döntőjére érkező szurkolók közel fele nemcsak a Puskás Arénában megerősített hálózatot, hanem országszerte – így Budapest egész területén és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is – a vállalat 4G/5G hálózatát használhatja.

A Puskás Arénában megvalósult fejlesztéssel párhuzamosan a Magyar Telekom május 30. és augusztus 31. között országszerte automatikusan elérhetővé teszi 5G hálózatát, és magasabb sebességet biztosít ügyfelei számára vezetékes hálózatán is. Országos lefedettségű 5G hálózatát minden lakossági mobilelőfizetője és Domino ügyfele igénybe veheti 5G-képes készülékkel, legalább 4G-képes fizikai SIM-mel vagy eSIM-mel, valamint mobilinternet-szolgáltatással.

A vezetékes hálózaton díjcsomagváltás és extra költségek nélkül kapcsolhatnak az ügyfelek a nyár folyamán magasabb sebességre.

Az optikai hálózaton akár 2000 Mbit/s maximális letöltési sebességet is használhatnak az ennél kisebb sebességű csomaggal rendelkező ügyfelek, míg kábelhálózaton az 1000 Mbit/s-nál kisebb díjcsomaggal rendelkező ügyfelek automatikusan használhatják az akár 1000 Mbit/s maximális letöltési sebességű internetet – közölte a Magyar Telekom.

MTI/Felvidék.ma