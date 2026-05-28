Javult a gazdasági hangulatindex az euróövezetben és az EU-ban májusban

Javult a gazdasági hangulatindex az euróövezetben és az Európai Unióban májusban az előző hónaphoz képest, miközben Magyarországon romlott – derült ki az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi főigazgatóságának (DG ECFIN) csütörtökön ismertetett végleges adataiból.

A gazdasági hangulatindex (Economic Sentiment Indicator, ESI) az euróövezetben 93,5 pontra javult az áprilisi 93,2 pontról, az Európai Unió egészében pedig 93,4 pontról 93,7 pontra erősödött.

A foglalkoztatási várakozások indexe (Employment Expectations Indicator, EEI) az EU-ban az áprilisi 93,3 pontról 95,4 pontra, az euróövezetben 91,9 pontról 94,7 pontra emelkedett májusban.

A fogyasztói hangulatindex az EU-ban az áprilisi mínusz 19,9 pontról mínusz 18,2 pontra javult, az euróövezetben mínusz 20,6 pontról mínusz 19 pontra erősödött.

Magyarországon a gazdasági hangulatindex (ESI) az áprilisi 99,8 pontról 99,3 pontra gyengült májusban.

A foglalkoztatási várakozások indexe (EEI) 98,4 pontról 101,5 pontra változott. Az ipari mutató az áprilisi mínusz 7,1 pontról mínusz 8,1 pontra romlott, a szolgáltatóipari mínusz 9,3 pontról mínusz 12,9 pontra süllyedt.

A magyarországi fogyasztói hangulat javult májusban, mínusz 15,6 pontról mínusz 2,1 pontra. A kiskereskedelem hangulati mutatója az áprilisi mínusz 13 pontról mínusz 11,4 pontra emelkedett. Az építőipari hangulatindex mínusz 21,1 pontra javult májusban az áprilisi mínusz 22,6 pontról.

