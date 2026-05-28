Robert Fico rendelkezést sürget, hogy az azonos neműek külföldön kötött házasságát ne lehessen Szlovákiában elismertetni

Robert Fico (Smer-SD) kormányfő felszólította a parlamenti képviselőket, fogadjanak el alkotmány-végrehajtási rendelkezéseket, amelyek egyértelművé teszik, hogy az azonos nemű párok külföldön kötött házasságát Szlovákiában nem lehet elismertetni.

A kormányfő csütörtökön a parlamentben, a kérdések órája során beszélt az azonos nemű párok házasságkötését érintő jogszabályokról. A szlovák alkotmány ugyanis világosan definiálja a házasságot, mint férfi és nő kizárólagos szövetségét.

A kormányfő válaszában szólt arról, hogy az alkotmánymódosítás miatt az Európai Bizottság próbál fellépni Szlovákiával szemben. Hangsúlyozta, hogy sikerült alkotmányba foglalni azt a módosítást, mely meghatározza a házasság definícióját, azt, hogy két nem létezik és hogy a szlovák jogrend elsőbbséget élvez a nemzeti identitás kérdésében a nemzetközi jogrenddel szemben.

„Tiszteletben tartom, hogy az Európai Bizottságnak ez nem tetszik, és lépéseket tesz ellenünk, meg akar győzni minket, hogy változtassunk ezen. Nekem más a véleményem erről, sőt azt gondolom, sürgősen el kell fogadnunk az alkotmány végrehajtási rendelkezéseit, hogy ne történjen meg velünk, hogy valamelyik országban egy homoszexuális pár házasságot köt, majd idejön Szlovákiába, és alkotmányt sértve követeli ennek a házasságnak az elismerését és bejegyzését az anyakönyvi hivatalban” – jelentette ki a miniszterelnök.

Fico szerint létre kell hozni egy, az alkotmánynál alacsonyabb jogerővel bíró rendelkezést, mely meghatározza azokat a feltételeket, melyek alapján az anyakönyvvezetők eljárhatnak. „Különben mi végre módosítottuk volna az alkotmányt? – tette hozzá.

Az azonos neműek házasságkötésének kérdése azt követően került napirendre ismét a szlovák politikai életben, hogy a PS képviselője, Michal Sabo május elején bejelentette, Ausztriában házasságot kötött párjával, Michal Šefčíkkel.

