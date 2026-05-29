Környezetvédelemről, egészségügyről és a tranzitforgalomról egyeztettek Komáromban

Szakmai egyeztetésre került sor Komáromban Árvay Nikolett országgyűlési képviselő, államtitkár, Molnár Attila, Dél-Komárom polgármestere és Keszegh Béla, Észak-Komárom polgármestere részvételével. A megbeszélésen a térséget érintő legfontosabb közös ügyek kerültek napirendre: a dél-komáromi ipari park környezetvédelmi ellenőrzése, a határon átnyúló egészségügyi együttműködés, valamint a Monostori hídon áthaladó tranzit teherforgalom korlátozásának kérdése.

A találkozót Keszegh Béla kezdeményezte, miután Molnár Attila bejelentette: a dél-komáromi ipari park területén az önkormányzat támogatja egy környezetvédelmi monitoringállomás létrehozását. A cél, hogy a térségben működő ipari tevékenységek a lehető legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak is megfeleljenek.

Molnár Attila a megbeszélésen arról tájékoztatott, hogy a vízminőség mérése jelenleg is folyamatos, az önkormányzat pedig nyitott további vizsgálatok megvalósítására is. Ezek előkészítésekor figyelembe vennék a szakmai és civil környezetvédelmi szervezetek javaslatait is.

Árvay Nikolett hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt kiemelten fontosnak tartja az ipari parkokban működő vállalatok környezetvédelmi normáinak szigorú betartását. Mint elhangzott, olyan jogszabályi környezet kialakításán dolgoznak, amely hosszú távon is biztosíthatja a környezetvédelmi előírások következetes érvényesítését.

A felek egyetértettek abban, hogy a környezetvédelmi mérések és ellenőrzések megvalósítása közös érdek. Ugyanakkor fontosnak tartják, hogy ezek költségeit elsősorban a beruházók és a gyártók viseljék, a mérések hitelességét pedig független szakmai szervezet garantálja.

A határon átnyúló egészségügyi ellátás is napirendre került

A tárgyaláson Keszegh Béla a határon átnyúló egészségügyi együttműködés kérdését is felvetette. Rámutatott: az elmúlt időszakban mind a magyar, mind a szlovák oldalon történtek előrelépések az egészségügyi szolgáltatások összehangolása érdekében, a téma pedig korábban, az egészségügyi miniszter látogatásakor is napirendre került.

A cél az, hogy a határ két oldalán élők könnyebben vehessék igénybe egymás egészségügyi szolgáltatásait. Ez nemcsak az e-receptekre és a sürgősségi ellátásra vonatkozna, hanem más orvosi szolgáltatásokra is. A felek szerint, ha megvalósulna a biztosítók közötti elszámolási rendszer, az mindkét oldalon javíthatná az ellátás minőségét és hozzáférhetőségét.

A témában egy Interreg-program keretében európai projekt is előkészítés alatt áll. Keszegh Béla Árvay Nikolett közreműködését kérte annak érdekében, hogy a Duna mindkét oldalán élők korszerűbb és könnyebben elérhető egészségügyi szolgáltatásokhoz juthassanak.

Korlátoznák a Monostori híd tranzitforgalmát

A megbeszélés harmadik kiemelt témája a Monostori hídon áthaladó tranzit teherforgalom korlátozása volt. Keszegh Béla hangsúlyozta: a régió infrastruktúrája jelenleg nem alkalmas az egyre növekvő tranzit teherforgalom kezelésére, amely elsősorban a híd megnyitása után zúdult a térségre.

A polgármester szerint az olyan részleges intézkedések, mint például a másodrendű utakról való kitiltás, csak más térségekbe helyeznék át a problémát. Valódi megoldást a tranzitforgalom érdemi korlátozása jelenthetne. A jelenlegi helyzet főként a Lengyelország felé irányuló nemzetközi tranzit miatt vált tarthatatlanná. Az elmúlt időszakban több súlyos közlekedési baleset történt, a közegészségügyi hivatal pedig több helyszínen kritikus zajszintet mért.

Mivel a Monostori híd európai uniós támogatással valósult meg, bármilyen forgalomkorlátozás bevezetéséhez szükség van a magyar és a szlovák fél, valamint az illetékes európai szervek egyeztetésére is. A résztvevők Árvay Nikolett közreműködésével a közeljövőben tárgyalásokat kezdeményeznek az ügyben.

A találkozó végén a felek megerősítették, hogy a jövőben is folytatni kívánják a hasonló szakmai egyeztetéseket. Mint hangsúlyozták, a közös cél a régióban élők életminőségének javítása, a közlekedési helyzet kezelése, valamint az elérhető közszolgáltatások színvonalának emelése.

