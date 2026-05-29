Slovensko: óvatosnak kell lennie az ellenzéknek a szövetségkötésekkel

Óvatosnak kell lenniük a demokratikus ellenzéki pártoknak a szövetségesek keresésénél – közölte a TASR hírügynökséggel a Slovensko mozgalom. Ezzel a Progresívne Slovensko (PS) és a parlamenten kívüli Magyar Szövetség tervezett együttműködésére reagált.

A Slovensko szerint nagyon is megalapozott az a kérdés, hogy tartós-e Gubík Lászlónak, a Magyar Szövetség elnökének elköteleződése az európai politika iránt, és vajon megváltozik-e a szlovákiai parlamenti választás után, ha az akkori aktuális politikai helyzet majd úgy kívánja.

„Ismerjük jól Gubíkot és a korábbi politikai álláspontját. Éveken át Orbán Viktor és a Fidesz politikájának csodálója volt, ezért nagyon is helyénvaló az óvatosság és jogos a kérdés, hogy vajon megváltozik-e Európa-barát álláspontja a szlovákiai választás után, ha úgy alakul a politikai helyzet. Tartunk tőle, hogy egyszer csak jön egy hívás Budapestről és Gubík átáll Robert Ficóhoz (Smer-SD). Ezért is kell nagyon óvatosnak és körültekintőnek lennie a demokratikus ellenzéknek a politikai szövetségkötésekkel”

– szögezte le a Slovensko állásfoglalásában.

Hozzátette, a PS-nek természetesen joga van tárgyalni más pártokkal az együttműködésről, de a Slovensko mozgalomnak is joga van figyelmeztetni a kockázatokra. „Nem tehetünk úgy, mintha nem létezne a múlt, és nem ismernénk a korábbi politikai állásfoglalásait.

Vétek lenne, ha végül kiderülne, hogy a Progresívne Slovensko tulajdonképpen Fico majdani koalíciós partnerének segít bejutni a parlamentbe”

– figyelmeztetett a mozgalom. Azt is leszögezte, mindig támogatni fogja a demokratikus és az európai politika iránt elkötelezett pártok együttműködését, de kitart amellett, hogy „a választóknak világos garanciákat kell látniuk arra, kit fog szolgálni egy adott párt a választás után”.

Michal Šimečka, a PS elnöke és Gubík László a héten jelentette be, hogy megállapodtak a kapcsolatfelvételről és a közös pontok kereséséről, a politikai változás elérése érdekében.

A PS azt akarja, hogy a változásnak a magyar párt is a része legyen.

Mindkét pártelnök a „közös civilizációs értékeket” hangsúlyozta, és megállapodtak, hogy a kulcsfontosságú kérdésekben keresni fogják a közös fellépés lehetőségét. Három fő célterületre akarnak összpontosítani, az első Dél-Szlovákia és Kelet-Szlovákia gazdasági és regionális fejlesztése, továbbá a jogállamiság, az igazságszolgáltatás és a kisebbségek jogállása. A harmadik terület a külpolitika és az európai ügyek. Šimečka végezetül leszögezte, hogy választási koalíció megkötéséről nem tárgyaltak.

