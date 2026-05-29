Szólj, síp, szólj! – óvodások hagyományőrző seregszemléje a zselízi Magyar Házban

A gyökerek és a jövő találkozása az, ahol a legkisebbek tanulják meg, mit jelent közösségbe tartozni. A zselízi Magyar Ház udvarán minden év kora nyarán összegyűlik a régió magyar óvodáinak apraja-nagyja, hogy együtt, tiszta szívvel ünnepeljék nemzeti és népművészeti hagyományainkat.

A Csemadok Zselízi Alapszervezete több mint egy évtizeddel ezelőtt hívta életre, pontosabban elevenítette fel a hajdan oly nagy népszerűségnek örvendő „Szólj, síp, szólj!” elnevezésű hagyományőrző óvodás seregszemlét. A rendezvény nemcsak megmaradt, de mára a Garam mente egyik legkedvesebb identitáserősítő bástyájává nőtte ki magát.

Idén a programba nyolc regionális óvoda, valamint a zselízi alapiskola első és második osztályosai kapcsolódtak be.

A házigazda zselíziek mellett Csata, Nagyölved, Érsekkéty, Farnad, Sáró, Nyírágó és Garamsalló is képviseltette magát, így összesen közel 150 csillogó szemű gyermek töltötte meg élettel és kacagással a Magyar Ház udvarát.

A nap fő attrakciója Écsi Gyöngyi népdalénekes, előadóművész volt, aki lenyűgöző, interaktív mesepedagógiai előadásával varázsolta el a gyereksereget. A kicsik nem csupán passzív szemlélői, hanem a mese és a mesélés szerves, aktív alkotórészei lettek, együtt lélegezve az előadóval. Különösen szemet gyönyörködtető látványt nyújtottak a sokszínű, pompás népviseletbe öltözött gyermekek, akik büszkén viselték őseik öltözetét.

A rendezvény fénypontjaként hatalmas, össznépi közös táncolás bontakozott ki, amely önfeledt szórakozással és felhőtlen jókedvvel zárta a napot.

A fergeteges hangulatú záróakkordot a farnadi Nádas Néptáncegyüttes kiváló táncosa, Csóka Szilvia koreografálta meg a jelenlévőknek.

A rendezvény gördülékeny lebonyolításáért Bíró Bernadett, a Csemadok helyi alapszervezetének Petőfi Sándor-ösztöndíjasa felelt, aki példásan vezette le a szép eseményt. A program megvalósulását – ahogy minden évben, úgy idén is – Nyitra Megye Önkormányzata támogatta.

„Sohasem versenyként szervezzük ezt a rendezvényt, mert ennek a napnak sokkal mélyebb üzenete van annál, mint hogy ki a jobb. Ez a múltunknak és a jövőnknek a megélése, egy olyan kapocs, amelyet kár lenne rivalizálással elrontani. Idén annyit változtattunk a struktúrán, hogy a fókuszpontba a mesepedagógiát helyeztük, ami láthatóan telitalálatnak bizonyult” – értékelte a napot Cserba Gabriella főszervező.

A nap végén senki sem távozott üres kézzel: minden kisgyermek díszoklevelet vehetett át a főszervezőtől. Ám a helyszínen tapasztaltak alapján egyértelművé vált, hogy az oklevélnél sokkal fontosabb és maradandóbb volt maga a találkozás, valamint az együtt töltött idő élménye, amit szemmel láthatóan módfelett élveztek a gyerekek, a szülők, az óvónők és a szervezők egyaránt.

Ez a seregszemle azért is bír kiemelt fontossággal vidékünkön, mert – ahogy a köszöntőben is elhangzott – nemzeti identitásunk a hagyományainkban gyökerezik, és ezen értékek megélése jelenti magát a jövőt.

A hagyományőrző rendezvényeknek oroszlánrészük van a jövő generációjának formálásában, a nemzeti nevelést pedig nem lehet elég korán kezdeni. A „Szólj, síp, szólj!” kifejezetten a legkisebbekre, az óvodásokra szabva építkezik. Ezt igazolja az érintett intézmények visszajelzése is, hiszen az óvodák különösen hálásak a kezdeményezésért, mivel a régióban máshol nincs lehetőség hasonló, kifejezetten nekik szóló megmérettetésre és találkozásra.

Csonka Ákos, Felvidék.ma