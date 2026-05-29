Több mint 228 ezer euró pluszpénz vándorol az idei városi költségvetésbe Ipolyságon

Május 28-án, csütörtökön tartotta meg legutóbbi ülését az ipolysági képviselő-testület. Az ülésen huszonhat programpontot tárgyalt a tizenkét főből álló képviselő-testület, köztük számos fontos döntés is született.

Pluszösszeggel gyarapodik a városi költségvetés. Ezzel kapcsolatban Zachar Pál polgármester a közösségi oldalán közölt bejegyzésben megfogalmazta:

„228 019,57 euró plusszal zárta a város a tavalyi évet. Ez azt jelenti, hogy olyankor, amikor az állam megvonja az önkormányzatoktól a forrásokat, extrém áremelkedésekkel kell megharcolni minden területen, a városi gazdálkodás pluszos. Több mint 228 000 euró a kigazdálkodott pénz, ami bekerül a város tartalékalapjába, amiből majd fizetni tudjuk az idei beruházásokat (épületek, utak, iskolák, stb.).”

Mint részletezi, a tervezett bevételek 98,88%-át sikerült behozni a városkasszába ugyanakkor a tervezett kiadások viszont megálltak 93,39%-nál. 2025-ben befektetett a város 1 991 997,71 eurót a tőkekiadásokba. A város vagyonát egy év alatt 1 375 857,57 euróval növelte meg a városvezetés. A hitelállományát viszont csökkentették majd 1,5%-kal.

Mindezzel kapcsolatban a polgármester elmondta:

„Ilyen nehéz gazdasági helyzetben azt hiszem, hogy Ipolyságnak nem kell szégyenkeznie a gazdálkodása miatt, sőt, nagyon is látszik a fejlődési ív”.

A csütörtöki testületi ülésen döntöttek a Vágóhíd utcai építkezési telkek újbóli meghirdetéséről családi házak számára.

A Műszaki Szolgáltatások Üzeme éves pénzügyi és tartalmi beszámolóját is elfogadták a képviselők. „A folyamatok és a struktúra átalakításának köszönhetően most már nagyon hatékony a munka és sokkal jobb eredményeket érnek el a kollégák. Az elmúlt 10 év legmagasabb költségvetésével dolgozott a városi cég 2025-ben, amit további 35 000 euróval tudtunk megemelni idén” – fűzte hozzá a polgármester.

A képviselők elfogadták a temetők új üzemeltetési rendjét. 2017-től ugyanis úgy működött a város és a hozzá tartozó két település köztemetője, hogy egy magáncég szedte be a lakosságtól a díjakat, viszont az üzemeltetési költségek egy részét és a karbantartási költségeket a város fizette – emlékeztetett a polgármester.

Innen kezdve a város üzemelteti mindhárom temetőt és a beszedett díjakat a temetők gondozására fordítják.

Mindamellett kihirdették a főellenőr-választást is, mivel idén július 8-án jár le a városi főellenőr megbízatási időszaka.

Pásztor Péter/Felvidék.ma