A Világosság református egyházi műsor május 31-ei ajánlata

A Pátria rádióban vasárnap 7:05-kor kezdődő műsor témái: a tanítványok jutalma, tizenegy fiú és egy lány.

„Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, mi lesz a jutalmunk?” – kérdezte Péter, miután a gazdag ifjúnak Jézus azt tanácsolta, adja el a vagyonát, ossza szét a szegények között, és kincse lesz a mennyben, de ő inkább szomorúan eltávozott onnan. Jézus tanítványoknak adott válaszának üzenetét Kendi Henrietta bacskai beosztott lelkész fogalmazza meg igehirdetésében.

Hasonlóan, mint a legtöbb gyülekezetben, Dunaszerdahelyen is két évig tart a konfirmációra való felkészülés. Az viszont teljesen egyéni, hogy kinek mit adott az a felkészülési időszak, amely a gyülekezet közössége előtt, ünnepélyes keretek között hitvallással zárul a templomban. Erről vall a tizenkét konfirmandus közül Kiss Dénes, Ravasz Ronald, Boráros Kristóf és Béli Máté.

Mi a konfirmáció lényege? Hogyan készítik fel Dunaszerdahelyen a tizenéves fiatalokat a keresztyén életre a konfirmációs felkészülés keretén belül? Könnyű-e megszólítani a tizenhárom-tizennégy éves korosztályt, hogy heti rendszerességgel vegyen részt a konfirmációs oktatásban? Milyen motivációs módszert alkalmaznak a fiatalok aktívabb bekapcsolódásáért a gyülekezet életébe? A kérdésekre Görözdi Zsolt lelkipásztor adja meg a választ műsorunkban.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

