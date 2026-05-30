Fokozott készültség a BL-döntő előtt: a szlovák rendőrség is segíti a magyar hatóságokat

A szlovák rendőrség a nemzetközi rendőri együttműködés keretében aktívan közreműködik a budapesti UEFA Bajnokok Ligája-döntőhöz kapcsolódó biztonsági intézkedések végrehajtásában. A hatóság erről közösségi oldalán tájékoztatott.

A rendőrség közlése szerint a közrendvédelmi rendőrség nézőtéri erőszakkal és biztonsági intézkedésekkel foglalkozó osztálya a Nemzeti Labdarúgó Információs Pont közreműködésével már a döntő helyszínének kihirdetésétől kezdve folyamatos kapcsolatban áll nemzetközi partnereivel.

„A döntő helyszínéről szóló első információk óta munkatársaink folyamatosan kommunikálnak, elemzik és feldolgozzák a nemzetközi partnerektől érkező információkat, amelyek e jelentős sporteseménnyel, valamint a szurkolók mozgásával és utazásával kapcsolatosak”

– közölte a rendőrség. Hozzátették, hogy az értékelt információkat rendszeresen megosztják a határon átnyúló együttműködésben részt vevő partnerekkel.

A várhatóan megnövekedő külföldi szurkolói forgalom miatt a pozsonyi M. R. Štefánik reptéren a szlovák és a magyar rendőrség közös intézkedéseket hajt végre.

„A pozsonyi reptéren a szurkolók érkezésének és távozásának figyelemmel kísérése mellett fokozott figyelmet fordítunk arra is, hogy utazásuk a sportesemény helyszínére biztonságosan történjen, ezért a főváros főpályaudvarán is megerősített jelenlétet biztosítunk”

– tájékoztattak a rendőrök.

A rendőrség emellett a Budapestre tartó nemzetközi vasúti járatokon is felügyeli a közrendet és az utasok biztonságát egészen az államhatárig.

Az intézkedésekben a közrendvédelmi rendőrök mellett a vasúti rendőrség, a Határ- és Idegenrendészeti Hivatal munkatársai, valamint a Pozsonyi Kerületi Rendőr-főkapitányság rendőrei is részt vesznek.

A végrehajtott intézkedések elsődleges célja a közrend fenntartása, a szurkolók biztonságos közlekedésének biztosítása, valamint az esetleges jogsértések megelőzése.

A rendőrség egyúttal a mérkőzéssel összefüggésben felhívta a figyelmet a Magyarországon érvényben lévő közlekedési korlátozásokra is.

„A magyar Építési és Közlekedési Minisztérium rendkívüli forgalomkorlátozást rendelt el minden belföldi és nemzetközi, 7,5 tonna össztömeg feletti tehergépjármű és járműszerelvény számára, az EURO-kibocsátási besorolástól függetlenül”

– közölte a rendőrség.

A rendkívüli kamionstop szombaton 17 óráig volt érvényben. Emellett továbbra is hatályos a szokásos hétvégi teherforgalmi korlátozás is, amely szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig tart.

„A járművezetőknek és a fuvarozóknak azt javasoljuk, hogy a Magyarországon keresztül tervezett tranzitutak szervezésekor vegyék figyelembe ezeket a korlátozásokat, és folyamatosan kísérjék figyelemmel az aktuális közlekedési helyzetet”

– tette hozzá a rendőrség.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk